«Будут направлены против РФ и Китая»: к чему могут привести планы США разместить ракеты средней дальности в Азии

Американские ракеты средней дальности наземного базирования могут быть развёрнуты на территории азиатских стран — союзников Вашингтона, считают эксперты. По их мнению, оружие будет направлено против России и Китая. О планах по размещению этих комплексов в Азии ранее сообщил глава Пентагона Марк Эспер. Аналитики предполагают, что Белый дом намерен выровнять баланс сил с КНР в регионе, поскольку военные базы США находятся в зоне досягаемости китайских ракет. При этом развёртывание американских пусковых установок может повысить спрос на российские ЗРК среди азиатских стран, отмечают эксперты.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен разместить в азиатском регионе ракеты средней дальности наземного базирования. Ранее они были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он отметил, что Соединённые Штаты хотели бы осуществить это намерение «в скором будущем».

Такое заявление глава Пентагона сделал на борту самолета по пути в Сидней в преддверии недельного турне по Восточной Азии, которое станет для него первым на этом посту.

«Мы бы хотели разместить ракеты в скором будущем. Предпочтительно, в течение нескольких месяцев… Но зачастую на это уходит больше времени, чем ожидаешь», — заявил Эспер, отвечая на вопрос журналистов, рассматривают ли США возможность развёртывания ракет средней дальности в Азии.

При этом глава американского оборонного ведомства не уточнил, на территориях каких стран планируется размещать ракеты, а также на кого они будут направлены.

Как полагают эксперты, круг государств, где они могут появиться, ограничен.

«Кандидатами на размещение ракет средней дальности могут выступить Тайвань, Япония и Южная Корея, которые США контролируют. Развёртывание данных комплексов на Тайване и в Южной Корее вызовет определённую реакцию со стороны Китая, поэтому их, скорее всего, получит Япония», — заявил в интервью RT военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

С этой точкой зрения согласен и военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, список государств, которые могут разместить ракеты, шире.

«США намерены разместить ракеты наземного базирования средней дальности на территории самых верных своих союзников, к которым относятся Япония, Южная Корея, Австралия, Сингапур и Филиппины», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Баранец также предположил, что развёртывание ракет в Азии — часть более глобального регионального проекта Вашингтона, который можно назвать «азиатским НАТО».

«Решив разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии, США проводят свою линию на создание азиатского НАТО. В американских доктринах уже есть европейское НАТО, недавно заговорили о ближневосточном во главе с Саудовской Аравией, теперь формируется азиатское во главе с Японией или Южной Кореей», — отметил эксперт.

Возможные цели

Как отмечает Алексей Леонков, потенциальной мишенью для американских ракет может стать Китай.

«Вашингтон считает, что, разместив свои ракеты в Азии, он выровняет баланс сил и сможет на равных разговаривать с Пекином, поскольку сейчас китайские ракеты достают до всех военных баз США, которые находятся в этом регионе», — полагает он.

Схожего мнения на этот счёт придерживается и Баранец.

«США, в частности Пентагон, не скрывают, что Китай — враг, поэтому в данном случае американское решение о размещении ракет, которое ещё окончательно не принято, — укол в адрес Пекина», — сказал он.

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Ранее Вашингтон неоднократно выражал недовольство тем, что действие ДРСМД не распространяется на китайский ракетный потенциал. В Белом доме предлагали заключить новый договор с участием Пекина, однако последний на это отвечал отказом. С такой инициативой выступал в том числе и президент США Дональд Трамп.

В 2018 году американское Минобороны опубликовало данные, согласно которым на вооружении китайской армии стоят сотни ракет средней и меньшей дальности.

В том же году Китай принял на вооружение новую баллистическую ракету DF-26 средней дальности, способную нести ядерный заряд. По заявлению разработчиков, она может поражать как наземные цели, так и корабли вероятного противника. Дальность полёта ракеты официально не объявлялась. По данным американского сайта Military-today.com, DF-26 может наносить удары по целям в радиусе от 3 до 4 тыс. км, что ставит под угрозу многие военные базы США в регионе.

Недовольство развитием ракетной программы КНР могло стать одной из главных причин, почему Вашингтон решил выйти из ДРСМД, считают эксперты.

Как полагает Леонков, Пекин не намерен ввязываться в гонку вооружений.

«Китай, выступая с презентацией Белой книги по национальной обороне, чётко обозначил, что он не будет участвовать в гонке вооружений и не будет производить больше ракет, чем ему нужно», — отметил эксперт.

Глава Пентагона также затронул тему Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). По его словам, Вашингтон должен «серьёзно изучить» это соглашение и выяснить, насколько оно соответствует американским интересам. Чтобы избежать гонки вооружений, отметил он, к нему должны присоединиться другие страны.

Ракеты КНР во время парада

Reuters

© Andy Wong/Pool

В этой области КНР может пойти на переговоры по заключению нового соглашения, утверждает Леонков.

«В Пекине заявили, что не намерены заключать такие договоры как ДРСМД, однако открыты для диалога по вопросу ядерной безопасности. Позиция Китая совпадает с российской, поэтому США будут вынуждены договариваться с этими двумя странами, поскольку тот формат, в котором они хотят работать, никого не устраивает», — отметил эксперт.

По словам Леонкова, переговоры будут сложными, но их нужно начинать уже сейчас, потому что американцы намерены расторгнуть СНВ-III.

Позиция России

Виктор Баранец считает, что американские ракеты в Азии могут быть направлены не только против КНР, но и России.

«Ракеты, о которых говорит Эспер, будут направлены против РФ и Китая, который набирает мощь и раздражает Пентагон. Москва и Пекин будут вынуждены принимать контрмеры», — сказал он.

Баранец добавил, что на Россию уже оказывают давление «огромные войсковые армады НАТО с Запада и Северо-Запада».

«Североатлантический альянс оснащён определёнными видами противоракетной обороны, которые смогут быть переоборудованы в наступательные», — считает эксперт.

Российские власти ранее заявляли, что будут придерживаться моратория на размещение ракет средней и малой дальности в пограничных зонах после отмены ДРСМД до тех пор, пока то же самое будут делать США.

Здание Пентагона

Reuters

Как полагает Леонков, инициатива Пентагона по размещению американских ракет в Азии вынудит Россию предпринять ответные шаги, поскольку соблюдать этот мораторий в одностороннем порядке бессмысленно.

«Москва предлагала Вашингтону вернуться к соблюдению ДРСМД, но американцы из него вышли, россияне это сделали вслед за ними, потому что оставаться в договоре, который другая сторона уже не выполняет, бессмысленно, — заявил эксперт.

По мнению Леонкова, Россия займёт сдержанную позицию. Она не станет угрожать США, но российские ракеты будут нацелены на те районы, где будут размещены американские вооружения.

Баранец, в свою очередь, высказал предположение, что развёртывание ракет в Азии повысит спрос в регионе на российские зенитные системы, такие как С-400.

«Возможно, в будущем Россия будет благодарить американцев за такую агрессию, поскольку она пополнит российскую государственную казну — Москва сумеет развернуть производство зенитных систем, которые у неё будут расхватывать как горячие пирожки. Военно-промышленный комплекс получит колоссальные доходы и возможность совершенствовать свои современные системы», — заключил он.

Разработка ракет

Как отмечают эксперты, заявление Эспера о том, что на размещение ракет в Азии может уйти «несколько месяцев», свидетельствует о том, что в США разработки подобных видов вооружений начались задолго до прекращения действия ДРСМД, а не два года назад.

Напомним, 2 августа в Пентагоне сообщили, что «научно-исследовательские и опытно-конструкторские» работы в этой области американцы ведут с 2017 года. При этом военные США подчёркивали, что разработки находились на ранней стадии, поскольку Вашингтон соблюдал условия ДРСМД.

«На мой взгляд, американцы не останавливали никаких разработок. Они занимались разработкой новых видов ракет, а теперь настало время на заключительном этапе проводить уже открытые испытания. Для того, чтобы сохранить лицо, они разыграли этот спектакль, этот цирк с выходом из договора», — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Схожей точки зрения придерживается и Леонков.

«США уже давно ведут разработку соответствующих вооружений, просто Россия не делала из этого сенсацию», — подчеркнул он.