«Ответственность полностью на американской стороне»: Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из ДРСМД разрушил один из основополагающих документов, регулирующих контроль над вооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что таким образом Вашингтон перечеркнул многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабных вооружённых конфликтов. При этом Москва продолжит соблюдать свои обязательства и будет разрабатывать, производить и размещать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования только в качестве зеркальных шагов на соответствующие действия Вашингтона, добавил Путин.

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Односторонний, под надуманным предлогом, выход США из ДРСМД, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех. Подчеркну: ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне», — сказал он.

По его словам, США «просто перечеркнули многолетние усилия», направленные на снижение риска масштабного конфликта. Путин подчеркнул, что «декларации о миролюбии» со стороны США ничем не обеспечены и потому поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки следить за разработкой и производством Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности.

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Так, согласно поручению президента, если будет получена информация о том, что США закончили разработку или начали производство таких систем, Россия будет вынуждена «приступить к полноформатной разработке» аналогичных ракет.

«До поступления таких систем на вооружение Российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надёжно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», — сообщил глава государства.

Путин также пояснил, что Россия продолжает придерживаться своих обязательств и все дальнейшие действия будут иметь «исключительно ответный, зеркальный характер».

«Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства», — добавил Путин.

Ракеты средней и меньшей дальности имеют минимальное время подлёта к цели и предназначены для обезоруживания противника, напомнил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. В разговоре с RT он пояснил, что наличие и развёртывание таких систем провоцирует на нанесение упреждающего удара.

«В своё время договор был направлен против тех средств, которые были способны к нанесению внезапного обезоруживающего удара, когда подлётное время сводилось к минимуму. Соответственно, это провоцировало на нанесение опережающего удара. Ракеты угрожали стратегической стабильности. И сейчас именно этот критерий абсолютно подорван действиями США. Позиция Вашингтона по вопросу Договора РСМД не может не беспокоить Москву, потому что фактически является провокацией», — сказал он.

«Списан американскими коллегами в архив»

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД США заявили осенью 2018 года. В начале 2019 года они официально объявили о выходе из договора. Согласно процедуре, после этого должен был пройти полугодовой срок. 2 августа ДРСМД утратил силу.

«Таким образом, со 2 августа 2019 года ДРСМД больше нет. Он списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории», — констатировал Путин.

Россия неоднократно выступала с инициативами по обсуждению взаимных претензий по вопросу соблюдения ДРСМД. Так, США утверждают, что российские ракеты 9М729 нарушают положения договора. Минобороны РФ устроило брифинг для иностранных военных атташе, в ходе которого были продемонстрированы технические характеристики ракеты, свидетельствующие о её соответствии соглашению. Однако представители США и ряда других стран НАТО на него не пришли.

Москва же обращает внимание на нарушение договора со стороны Вашингтона. Согласно российской позиции, ДРСМД нарушают развёрнутые в Восточной Европе американские пусковые установки систем ПРО Mk41, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк».

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Путин подчеркнул, что США вместо обсуждения существующих разногласий «перечеркнули многолетние усилия», направленные на снижение рисков военного конфликта с использованием ядерного оружия. Своими поступками Вашингтон ставит под удар всю систему глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия, пояснил президент России.

«Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружений. И, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно ещё раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьёзный диалог без двусмысленностей и по существу», — подчеркнул Путин.

Бездоказательные обвинения в адрес России были поводом для выхода из ДРСМД, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

«В данном случае Соединённые Штаты преследуют свои цели под надуманными поводами. Российская сторона, несмотря на действия Вашингтона, всегда призывала к сохранению договора. Озабоченность данной ситуацией присутствует не только у России, но и у всего международного сообщества», — сказал он RT.

Выход США из ДРСМД ухудшает атмосферу для международных отношений, так как провоцирует рост недоверия стран друг к другу, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«ДРСМД означал фактическое снижение военной угрозы, формирование такого международного климата, когда угроза войны сводится к минимуму. В данном случае односторонний выход США из ДРСМД наносит удар по обеим этим позициям. С одной стороны, теперь есть стимул гонки вооружений. С другой — это формирование общего климата недоверия и подозрительности на мировой арене», — отметил он в беседе с RT.