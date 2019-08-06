«Рост милитаристских настроений»: как выход США из ДРСМД скажется на международной безопасности

Говоря о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова ответить на угрозы, в том числе уже существующими средствами. Как полагают эксперты, сейчас Москва принимает достаточные меры для сдерживания США. По мнению аналитиков, Соединённые Штаты разорвали ДРСМД, рассчитывая укрепить глобальное влияние, а также получить дополнительный инструмент давления на Москву и Пекин. Однако этот курс Белого дома, считают политологи, приводит к росту милитаристских настроений и ослаблению системы международной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выход США из ДРСМД разрушил один из основополагающих документов, регулирующих контроль над вооружениями.

«Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия», — говорится в опубликованном на сайте Кремля заявлении Путина в связи с односторонним выходом США из ДРСМД.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии RT пояснил, что Москва стремится донести до мирового сообщества опасность прекращения ДРСМД.

«Именно США разорвали данный договор. Действия же России были вынужденные. После выхода американцев из договора мир станет более опасным… Соединённые Штаты преследуют свои цели под надуманными поводами», — сказал Цеков.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил RT, что ДРСМД способствовал снижению военной угрозы и риска вооружённого конфликта. Ликвидация соглашения открывает дорогу для гонки вооружений и формирования «общего климата недоверия и подозрительности на мировой арене», констатировал депутат.

В беседе с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что Соединённые Штаты целенаправленно разрушают механизм контроля ракетно-ядерного арсенала.

«Сегодня вероятность конфликта, в том числе ядерного, последовательно возрастает. И это прямое следствие слома архитектуры глобальной безопасности со стороны Вашингтона. ДРСМД не был идеальным, но он весьма эффективно выполнял функцию сдерживания гонки вооружений, не позволял американцам открыто вкладывать деньги в разработку ракет средней и меньшей дальности и тем более размещать их», — пояснил Кошкин.

«Рассчитываем на здравый смысл»

2 августа в Соединённых Штатах была завершена официальная процедура аннулирования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как отметил Владимир Путин, ДРСМД «списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории».

Владимир Путин поручил Минобороны, МИД РФ, Службе внешней разведки «самым тщательным образом» наблюдать за действиями США, направленными на разработку, производство и размещение ракет средней и меньшей дальности.

Если Москва получит достоверную информацию о разработке и производстве ракет средней и меньшей дальности в США, то примет зеркальные решения, подчеркнул Путин. Он, в частности, сообщил, что Россия будет вынуждена приступить к «полноформатной разработке» аналогичных ракетных комплексов. До их поступления на вооружение угрозы, возникающие в связи с выходом США из ДРСМД, будут «надёжно парироваться» авиационными ракетами Х-101 и «Кинжал», морскими ракетами «Калибр» и «Циркон», уточнил российский лидер.

Анатолий Кошкин полагает, что на сегодняшний день Минобороны РФ принимает достаточно мер для сдерживания США. По его мнению, российская армия последовательно наращивает боевую мощь за счёт поставок новейшего вооружения, включая гиперзвуковые комплексы.

Заседание Совета безопасности России

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Тем не менее язык дипломатии остаётся приоритетным для Москвы. Владимир Путин заявил, что Россия не намерена размещать комплексы наземного базирования «в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства». По словам президента РФ, Москва остаётся открытой для возобновления полноценных переговоров.

«Несмотря на произошедшее, мы всё же рассчитываем на здравый смысл, на чувство ответственности американских коллег и их союзников и перед своими народами, и перед всем международным сообществом», — сказал президент России.

В понедельник, 5 августа, во время традиционного брифинга замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал Соединённые Штаты «могильщиками ДРСМД».

На протяжении последних пяти лет США постоянно обвиняли Москву в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого в 1987 году.

Основная часть претензий Вашингтона связана с баллистической ракетой 9М729 мобильного оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». 23 января 2019 года Минобороны РФ продемонстрировало конструктивные особенности и характеристики «подозрительного» боеприпаса, которые свидетельствуют о том, что дальность 9М729 не превышает 500 км, а это соответствует условиям ДРСМД.

Однако Соединённые Штаты не приняли во внимание предоставленную российским оборонным ведомством информацию. Вашингтон потребовал от России уничтожить «запрещённый» арсенал. В ответ Москва предложила американцам утилизировать пусковые установки Mk 41, которые могут использоваться для запуска крылатых ракет «Томагавк».

Без втягивания в гонку вооружений

3 августа министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон рассматривает возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе. Днём ранее на сайте американского военного ведомства был опубликован документ, в котором сообщается о разработке «мобильных неядерных систем пуска крылатых и баллистических ракет наземного базирования».

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«Теперь, когда мы вышли (из ДРСМД. — RT), Министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных (неядерных) ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединённых сил», — говорится в документе.

Москва неоднократно заявляла, что не намерена втягиваться в гонку вооружений, но готова реагировать зеркально. Одним из таких шагов стало согласие Владимира Путина за запуск до конца 2019 года научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию наземных гиперзвуковых баллистических ракет и сухопутного варианта крылатой ракеты «Калибр». Соответствующие коррективы будут внесены в действующую госпрограмму вооружения без увеличения расходной части.

«Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений», — отметил ранее президент России.

Ракета 9М729 в выставочном павильоне Минобороны

РИА Новости

© Минобороны РФ

В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что за последние годы оборонная промышленность РФ создала технологический задел для адекватного ответа на военные угрозы, включая выход США из ДРСМД.

«У нашей страны достаточно наступательных и оборонительных систем, чтобы остудить пыл любого агрессора. Но, если американцы запустят производство запрещённых ДРСМД вооружений, мы ответим тем же. Россия не будет игнорировать стремление США разместить ракеты в Европе или Азии. Я думаю, что на такие действия мы будем отвечать как минимум зеркально», — сказал Михайлов.

Как полагает собеседник RT, Соединённые Штаты разорвали ДРСМД, рассчитывая укрепить глобальное влияние, а также получить инструмент военно-политического давления на Москву и Пекин.

«Действия Соединённых Штатов направлены не только против России. Вашингтон надеется втянуть в переговорный процесс Китай или получить возможность размещать ракеты средней и меньшей дальности вблизи границы КНР. В каком-то отношении американцев можно понять: у Пекина большой арсенал таких ракет. Но односторонний выход, язык угроз и ультиматумов — это не путь компромисса. Политика США приводит к росту милитаристских настроений и ухудшению международной безопасности», — подытожил Михайлов.