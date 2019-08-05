В Госдуме оценили заявление США и Австралии о необходимости «новой эры» в контроле над вооружениями

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил заявление США и Австралии о необходимости «новой эры» в области контроля над вооружениями.

«Считаю, что говорить о какой-либо эре, которая, возможно, опять же по вине Соединённых Штатов Америки скоропостижно закончится, нельзя. Из договора ДРСМД в одностороннем порядке вышли США. Это послужило для прекращения его действия со 2 августа и поставило под сомнение договор ДРСМД», — сказал Швыткин.

По его словам, Россия всегда открыта для ведения переговоров, которые бы способствовали обеспечению мира в различных регионах.

Как добавил депутат, Вашингтону необходимо прекратить строительство однополярного мира.

«Сейчас весь мир обращён непосредственно к строительству многополярного мира, с учётом национальных интересов всех государств», — пояснил он.

Ранее США и Австралия заявили о необходимости «новой эры» в области контроля над вооружениями с расширенным количеством участников и систем вооружений, включённых в соответствующие соглашения.