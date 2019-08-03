Военный эксперт оценил желание главы Пентагона разместить ракеты в Азии

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о желании разместить ракеты средней дальности в Азии.

«Вновь назначенный руководитель Пентагона должен о себе заявить, причём заявить так, чтобы услышал весь мир. Сегодня — концентрация мирового внимания на завершении ДРСМД со стороны США», — заявил эксперт.

Он указал на противоречивость заявлений американской стороны, которая, с одной стороны, призывает международное сообщество к сдерживанию ядерного потенциала, а с другой — расширяет своё военное присутствие в мире.

«В таком противоречивом контексте высказываний, конечно же, и руководитель Пентагона проецирует своё видение безопасности в Европе. Учитывая заявления России и руководителя НАТО том, что размещаться в Европе ракеты не будут, он (Эспер. — RT) решил проблему с Азией», — объяснил Кошкин.

Ранее Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.