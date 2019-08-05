В Совфеде прокомментировали ситуацию с выходом США из ДРСМД

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В Совфеде прокомментировали ситуацию с выходом США из ДРСМД
  • РИА Новости

«Россия старается донести до мирового сообщества опасность прекращения Договора РСМД. Именно США разорвали данный договор. Действия же России были вынужденные. После выхода американцев из договора мир станет более опасным... Соединённые Штаты преследуют свои цели под надуманными поводами», — заявил сенатор.

Цеков также отметил, что российская сторона, несмотря на действия Вашингтона, всегда призывала к сохранению договора.

«Озабоченность данной ситуацией присутствует не только у России, но и у всего международного сообщества», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ДРСМД и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и союзников.

Министерству обороны и Министерству иностранных дел, а также Службе внешней разведки поручено внимательно наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

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