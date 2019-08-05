В Госдуме прокомментировали ситуацию с выходом США из ДРСМД

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Договор РСМД означал фактическое снижение военной угрозы, формирование такого международного климата, когда угроза войны сводится к минимуму. В данном случае односторонний выход США из ДРСМД наносит удар по обеим этим позициям. С одной стороны, теперь есть стимул гонки вооружения. С другой — это формирование общего климата недоверия и подозрительности на мировой арене. Выход из договора ухудшает общемировую ситуацию», — сказал он.

По словам Новикова, против решения Соединённых Штатов выступает большое количество стран помимо России.

«Даже в Европе действия США воспринимаются крайне негативно. Конечно, не все политики решаются высказывать своё недовольство. Но и осуждение не вызывает сомнения, потому что ситуация слишком очевидная», — считает депутат.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не может игнорировать положение дел после выхода США из ДРСМД и довольствоваться декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и союзников.

Президент поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД.