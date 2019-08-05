«Россия сделала всё возможное для спасения договора»: замглавы МИД РФ об окончании действия ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проводит брифинг в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее, 2 августа, свой выход из соглашения подтвердили Соединённые Штаты. В качестве ответа на односторонние действия Вашингтона Москва также заявила о прекращении выполнения своих обязательств в рамках заключённого в 1987 году договора. RT ведёт прямую трансляцию.