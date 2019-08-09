МИД: Россия будет следить за шагами США по развитию программы РСМД

Короткая ссылка
Россия будет внимательно следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия будет следить за шагами США по развитию программы РСМД
  • © Reuters

«Как было поручено 5 августа президентом России, Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами будет самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — сказала она во время брифинга.

Она подчеркнула, что Россия примет исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности в случае осуществления американцами этих мероприятий.

2 августа действие Договора РСМД было официально прекращено по инициативе США

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Москва не может игнорировать положение дел после выхода Вашингтона из соглашения.

Глава государства поручил наблюдать за шагами американской стороны по развитию программы РСМД. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить