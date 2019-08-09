МИД: Россия будет следить за шагами США по развитию программы РСМД

Россия будет внимательно следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Как было поручено 5 августа президентом России, Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами будет самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — сказала она во время брифинга.

Она подчеркнула, что Россия примет исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности в случае осуществления американцами этих мероприятий.

2 августа действие Договора РСМД было официально прекращено по инициативе США.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин, Москва не может игнорировать положение дел после выхода Вашингтона из соглашения.

Глава государства поручил наблюдать за шагами американской стороны по развитию программы РСМД.