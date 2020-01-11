«Главное — это не объём военного бюджета»: как Россия сохраняет высокий уровень боеспособности армии
- Военнослужащий РФ во время тактических учений
- РИА Новости
- © Кирилл Брага
Российская армия обладает высоким уровнем боеспособности, несмотря на скромный размер военного бюджета. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил на лекции «Современный ОПК России: новые вызовы и пути развития» перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета имени Героя России генерала В.П. Дубынина.
«Мы находимся на шестом месте (в мире) по абсолютному объёму, который тратим на вооружение, и нам удаётся держать паритет и держать свои Вооружённые силы на достаточно высоком уровне боеспособности, что гарантирует безопасность нашего государства», — сказал Борисов.
По его словам, расходы РФ на оборону в 12—14 раз меньше, чем военный бюджет Соединённых Штатов, который в 2020 финансовом году побьёт очередной рекорд и достигнет $750 млрд. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российский бюджет меньше американского в 16 раз.
Стратегические приоритеты
В декабрьском докладе по итогам развития армии министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что в 2018 году Россия находилась на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в 2019 году наша страна опустилась на восьмую строчку, а в 2020 году окажется на девятой позиции.
При этом, как подчеркнул глава ведомства, Москва сохраняет набранные темпы перевооружения войск и строительства объектов военной инфраструктуры. Стагнация оборонного бюджета не препятствует успешному проведению сирийской операции и разнообразных учений, которые способствуют повышению боеготовности Вооружённых сил.
По данным Минобороны, боевой опыт получили все представители высшего военного руководства, начиная от командующих войсками военных округов до командиров дивизий, бригад и полков. Также службу в САР прошли 90% лётчиков, 61% экипажей кораблей Военно-морского флота, 98% сотрудников военной полиции, 78% личного состава инженерных подразделений.
В прошлом году оборонно-промышленный комплекс (ОПК) передал армии более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Это позволило довести долю современных образцов до 68,2%. В 2020 году, как ожидают в Минобороны, этот показатель достигнет отметки в 70%, которую планируется поддерживать в последующие годы.
Приоритет в перевооружении традиционно отдаётся ядерным силам, которые обеспечивают стратегическое сдерживание США. В 2019 году промышленность поставила армии гиперзвуковые комплексы «Авангард», межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Ярс», лазерные установки «Пересвет». Сегодня уровень современной техники в РВСН составляет 76%, в ядерной триаде — 82%.
В плановом порядке происходит модернизация Сухопутных сил, Военно-морского флота, ВКС и ВДВ. Боевое крещение в Сирии получили обновлённые вертолёты Ми-28НМ, ударная модификация тяжёлого беспилотника «Иноходец», новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя пятого поколения Су-57.
- Истребитель пятого поколения Су-57
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Опрошенные RT эксперты полагают, что достигнутые в развитии российских ВС результаты свидетельствуют об успешном сотрудничестве Минобороны и оборонного комплекса. Скромные, по сравнению с США, расходы на военные нужды не стали помехой для реализации амбициозных задач.
«Главное — это не объём военного бюджета. Первостепенно то, что перед военными и промышленниками были поставлены чёткие и конкретные задачи. В итоге Россия смогла достичь такого уровня оснащённости современной боевой техникой, о котором, я думаю, мечтают вооружённые силы многих стран», — пояснил RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.
«Прибавка к экономике»
Как отметил в своей лекции Юрий Борисов, доказательством высокого качества российского оружия является его востребованность на международном рынке. Объём портфеля экспортных заказов составляет $55 млрд. Ежегодно Москва продаёт за рубеж военной техники на $14—15 млрд. Такие показатели позволяют России сохранять второе место в рейтинге ведущих оружейных экспортёров.
По словам Борисова, наиболее сильны отечественные компетенции в сфере противовоздушной обороны и авиации. В пример он привел успех на международном рынке зенитного ракетного комплекса большой дальности С-400 «Триумф», который купили Китай, Турция и Индия. С несколькими государствами сейчас ведутся переговоры.
«Боевая авиация: по лётно-техническим характеристикам последние модели самолётов Су-35 — это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 — по крайней мере, не уступают ведущим образцам — американским F-22, F-35, а по ряду лётно-технических характеристик и превосходят», — подчеркнул Борисов.
Вице-премьер назвал экспорт вооружения «серьёзной прибавкой к экономике». Также он отметил успехи оборонно-промышленного комплекса в диверсификации. В прошлом году доля гражданской продукции выросла до 24,1%. В 2018 году этот показатель составлял 20,9%. К 2025 году ОПК должен производить до 30% гражданских товаров, а к 2030 году — до 50%.
Как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, диверсификация призвана обеспечить экономическую, технологическую и финансовую устойчивость на фоне сокращения гособоронзаказа. Предприятиями отрасли заявлено к реализации более 400 проектов в области конверсии. Речь идёт о выпуске ледоколов для Северного морского пути, круизных и рыбопромысловых судов, а также пассажирских самолётов.
«Ещё раз всё‑таки повторю: в работе по диверсификации производств надо активнее использовать и те возможности, которые открывает реализация национальных проектов. В рамках их выполнения потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий оборонно‑промышленного комплекса уже сейчас превышает пять с половиной тысяч позиций», — заявил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре прошлого года.
В комментарии RT старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев также подчеркнул ведущую роль национальных проектов в развитии оборонной индустрии на ближайшую и среднесрочную перспективу.
По словам аналитика, при необходимой государственной поддержке отечественные предприятия способны заместить потребности РФ в медицинской технике, промышленном оборудовании, электронной аппаратуре, гражданской авиации и кораблях различного типа.
- Танкер, построенный на Невском судостроительно-судоремонтном заводе
- © АО «Объединенная судостроительная корпорация»
«Президент уделяет большое внимание диверсификации. Это очень сложный процесс. Ряд вопросов по-прежнему не решён, но очевидно, что руководство России учитывает неудачный отечественный и зарубежный опыт «огражданивания» оборонки. Важно, что конверсия проходит поэтапно и растянута на достаточно продолжительный срок», — пояснил Денисенцев.
Как рассказал RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, за последние годы производственные мощности оборонных предприятий подверглись значительному обновлению. Модернизация цехов и оборудования, а также поддержка научных кадров позволяет российскому ОПК наращивать выпуск гражданской продукции, создавать перспективные образцы вооружений и в целом успешно выполнять гособоронзаказ.
«Армия и в какой-то степени экономика России достаточно сильно зависят от качества работы оборонной промышленности. Тот факт, что наша страна выполняет все основные задачи с текущим объёмом военного бюджета, свидетельствует о правильности принятых президентом решений. Сейчас армия находится в постоянной боевой готовности и способна адекватно реагировать на любые угрозы национальной безопасности», — подытожил Леонков.
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