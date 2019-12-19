«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
- Лазерная установка комплекса «Пересвет»
- © Кадр: видео Минобороны
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что расчёты лазерного комплекса «Пересвет» уже несут боевое дежурство в соединениях РВСН, оснащённых подвижными ракетными системами стратегического назначения.
«С начала декабря осуществляется боевое дежурство лазерных комплексов «Пересвет» в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их манёвренных действий», — сказал Герасимов на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованными в РФ.
В состав РВСН входят восемь дивизий, эксплуатирующих грунтовые ракетные комплексы межконтинентальной дальности «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Такие данные 16 декабря в интервью газете «Красная звезда» озвучил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
В беседе с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин назвал логичным решение Минобороны поставить «Пересвет» на боевое дежурство в части РВСН. В то же время он не исключил, что в ближайшие годы лазерный комплекс и его модификации будут осваивать другие виды и рода Вооружённых сил РФ.
«В РВСН «Пересвет» будет заниматься противовоздушной обороной комплексов «Тополь» и «Ярс», способных преодолевать большие расстояния даже в условиях бездорожья. Лазерные комплексы будут передвигаться в колонне вместе с другими боевыми машинами, которые всегда сопровождает комплексы стратегического назначения на маршрутах боевого дежурства», — пояснил Литовкин.
Теория и практика
«Пересвет» — самоходный боевой лазерный комплекс, относящийся к классу оружия на новых физических принципах. Он начал поступать в российские войска в 2017 году в рамках действовавшей на тот момент Государственной программы вооружений.
Однако впервые о «Пересвете» стало известно из послания Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путина 1 марта 2018 года. Глава государства заявил, что появление боевого лазера и других перспективных вооружений «кратно расширяет возможности России ... в сфере обеспечения национальной безопасности».
«Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего. Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы», — рассказал Путин.
В июле Минобороны проинформировало о завершении мероприятий по подготовке инфраструктуры для «Пересвета». В частности, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) провела обучение военнослужащих, которые будут управлять боевыми лазерными системами.
«Личный состав подразделений, оснащаемых боевым лазерным комплексом «Пересвет», прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке», — говорилось на сайте Минобороны РФ.
18 декабря прошлого года, выступая на коллегии военного ведомства, Владимир Путин сообщил, что расчёты лазерного комплекса заступили на опытно-боевое дежурство и начали «отработку практического применения» этого новейшего оружия.
В феврале 2019 года в очередном послании Федеральному Собранию президент рассказал, что «Пересвет» в режиме опытно-боевого дежурства подтвердил «свои уникальные характеристики». Президент пообещал, что в декабре все поставленные в вооружённые силы лазерные установки заступят на боевое дежурство.
- Расчёт комплекса «Пересвет»
- © Кадр: видео Минобороны России
Ситуация с эксплуатацией «Пересвета» находится на постоянном контроле главы государства. Например, практические результаты войсковой эксплуатации комплекса стали одной из центральных тем на традиционном майском совещании президента с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
На основе анализа открытых источников основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев предположил в беседе с RT, что расчёт «Пересвета» включает боевую машину с оптико-электронной системой (лазером), энергетический модуль, машину управления энергетическим модулем с прицепом-подстанцией, командно-штабную машину, машину для размещения личного состава.
Также воинская часть, где дислоцирован «Пересвет», должна быть оснащена стационарным помещением ангарного типа для базирования и обслуживания автомобильной техники комплекса, говорит Корнев.
Обеспечение противовоздушной обороны
Разработка «Пересвета», как утверждает Дмитрий Корнев, стартовала в 2012 году в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ведущий отечественный вуз России выиграл конкурс Минобороны на проведение научно-исследовательских работ (НИР) «Исследование путей создания наземного мобильного лазерного комплекса теплосилового и функционального поражения воздушных целей» (шифр «Исправитель»). Помимо МГТУ на право разрабатывать боевой лазерный комплекс претендовало АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Корнев полагает, что первоочередная задача «Пересвета» — обеспечение противовоздушной обороны. Комплекс способен поражать малогабаритные БПЛА, оптические средства разведки, наблюдения и целеуказания. Координаты вражеских объектов боевой лазер получает от других систем ПВО. При этом он может самостоятельно обнаруживать и сопровождать цель в оптическом диапазоне.
«Есть точка зрения, что «Пересвет» способен выводить из строя спутники, составляющие основу космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) потенциального противника. Я её не разделяю, но считаю уместным упомянуть о ней в виду крайне скупой официальной информации о предназначении комплекса», — отметил Корнев.
Вопрос генерации мощной лазерной энергии в «Пересвете» может решаться за счёт использования малогабаритной ядерной установки, рассуждает собеседник RT. По его оценке, Россия достигла значительного прогресса в разработке компактных атомных агрегатов.
Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает главным преимуществом «Пересвета» «невозможность перехвата выстрела и мгновенное поражение цели». В комментарии RT он заявил, что такое оружие может наносить серьёзные повреждения обшивке летальных аппаратов (включая ракеты и боеголовки) и выжигать электронную аппаратуру противника.
- Машина комплекса «Пересвет»
- © Кадр: видео Минобороны России
«Основным препятствием для применения боевого лазерного оружия является недостаточная генерация. Чтобы производить луч, требуются очень габаритные источники энергии. Но у нашей страны есть необходимый технологический задел для создания более компактных устройств. Я имею в виду суперконденсаторы — промежуточное устройство между аккумулятором и батареей, которое мгновенно выдаёт электрический заряд», — отметил Литовкин.
Как полагает Литовкин, «Пересвет» может стать платформой для создания разнообразного лазерного оружия, которое в перспективе будет поступать на вооружение Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России.
«Советский Союз и западные государства активно экспериментировали с лазерами, осознавая перспективность их применения. Однако достичь существенного прогресса удалось только сейчас, и это сделали российские учёные. «Пересвет» — единственный в мире боевой лазер, который эксплуатируется в войсках. Это огромный успех нашей оборонной промышленности и армии», — подытожил Литовкин.
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