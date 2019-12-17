«Сводят на нет возможность любой агрессии»: как за 60 лет изменились ракетные войска стратегического назначения

60 лет назад в структуре советской армии был создан новый вид вооружённых сил — ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Огромные ресурсы, вложенные в их формирование, позволили СССР достичь стратегического паритета с Соединёнными Штатами, который сохраняется до сегодняшнего дня. РВСН состоят из трёх армий и 12 дивизий, в арсенал которых входят порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет шахтного и мобильного базирования. Ожидается, что к 2024 году соединения РВСН будут на 100% укомплектованы современными комплексами российского производства. Как отмечают эксперты, поддержание высокой боеготовности этого рода войск — главный гарант национальной безопасности РФ.

17 декабря 1959 года Совет министров СССР принял постановление №1384-615, которое давало зелёный свет формированию нового вида вооружённых сил — ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Его основу составили бригады особого назначения резерва Верховного Главного Командования.

Считается, что ключевую роль в становлении РВСН как отдельной структуры в советской армии сыграл маршал артиллерии Митрофан Неделин, ставший первым главнокомандующим РВСН. Однако его жизнь трагически оборвалась в октябре 1960 года во время неудачного испытания баллистической ракеты Р-16 на Байконуре.

На пути к стратегическому паритету

Как отмечается в материалах Минобороны РФ, создание РВСН было обусловлено обострением военно-политической обстановки и интенсивным развитием наступательных вооружений в Соединённых Штатах и других странах — членах НАТО. По состоянию на конец 1950-х годов ядерный арсенал США обладал качественным и количественным превосходством над советским.

Руководство СССР поставило перед отечественной промышленностью и Минобороны страны задачу по обеспечению стратегического паритета с Соединёнными Штатами. Рывок в гонке вооружений потребовал привлечения талантливых учёных, а также значительной доли научно-технического и производственного потенциала СССР.

Первые советские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), появившиеся в 1950-е годы, страдали от недостаточной функциональности. Транспортировка, сборка и подготовка к пуску были весьма трудоёмким процессом, который к тому же не оставался незамеченным для разведки потенциального противника.

Запуск ракеты семейства Р-7

© Официальный сайт РКК «Энергия» им. С.П. Королева

Например, на развёртывание детища Сергея Королёва МБР Р-7 дальностью около 8 тыс. км требовалось около суток. Чтобы запустить ракету в космос, её нужно было собрать из разных элементов, заправить топливом, тщательно проверить исправность всех систем, узлов и агрегатов.

Однако большинство вышеперечисленных недостатков было устранено к концу 1960-х годов. В первую очередь советские инженеры отработали технологию строительства шахтных пусковых установок (ШПУ). Данный тип стартового комплекса обеспечивал (и продолжает обеспечивать) возможность применения МБР даже после непрямого ядерного попадания.

В 1970-е годы в арсенале РВСН появились комплексы мобильного (грунтового) базирования. Они представляли собой МБР, размещённые на шасси крупного тягача. Как правило, использовалась колёсные формулы 6 х 6 и 8 х 8 (реже — гусеничная платформа). Новый вид стратегического вооружения уступал шахтному образцу по мощности. Его основное достоинство заключалось в способности оперативно наносить удары из разных географических районов.

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Чаще всего грунтовыми комплексами вооружались полки, дислоцированные в равнинных регионах с лесистой местностью. Таким образом, средства наблюдения западных стран не могли с помощью спутников и авиации отслеживать передвижение машин. Разработке этого оружия страна обязана специалистам Московского института теплотехники (МИТ).

Также значимую роль в появлении и совершенствовании возможностей мобильных комплексов сыграл Алтайский НИИ химической технологии (НИИ-9), создавший твёрдое ракетное топливо. Этот вид горючего является более простым и безопасным в эксплуатации, чем жидкий аналог.

В 1975 году на вооружение РВСН был принят грунтовый комплекс «Темп-2С», в 1976-м — «Пионер», в 1988-м — «Тополь». В 1990-е годы специалисты МИТ разработали универсальную МБР «Тополь-М», которая может устанавливаться как на шасси Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), так и в ШПУ, где также размещаются жидкостные ракеты УР-100Н («Стилет») и Р-36М/М2 «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»).

«Стратегический паритет с США был достигнут к середине 1970-х годов. Это потребовало привлечения огромных человеческих и материальных ресурсов. СССР оказался втянут в изматывающую гонку вооружений. Однако вложения в РВСН были оправданны. Бурное развитие этого рода ВС позволило обеспечить национальную безопасность страны и предотвратить крупные вооружённые конфликты в Европе со странами НАТО», — отметил в беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

«Эффективно ответить любым вызовам»

В настоящее время РВСН является главным компонентом стратегической ядерной триады России. В структуру этого рода войск входят три ракетные армии, объединяющие 12 дивизий. Четыре соединения оснащены ракетами шахтного базирования, восемь — мобильными комплексами.

Также военнослужащие РВСН используют инфраструктуру космодрома Минобороны «Плесецк» (Архангельская область), 4-го государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр (Астраханская область) и некоторые площадки 10-го испытательного полигона Сары-Шаган (Казахстан).

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В арсенале РВСН — около 60% носителей ядерного оружия и атомных боезарядов российской армии. На боевом дежурстве находятся около 400 МБР грунтового и стационарного базирования. Более половины из них привлекались к командно-штабным учениям «Гром-2019», проходившим в октябре под руководством президента РФ Владимира Путина.

По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, сегодня на вооружении стоят семь типов МБР, «позволяющих эффективно ответить любым вызовам».

«Среди них четыре типа ракетных комплексов стационарного (шахтного) базирования: «Воевода», «Стилет», «Тополь-М» и «Ярс». В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс»», — рассказал Каракаев в декабрьском интервью «Красной звезде».

В 2024 году, как ожидает генерал, советские комплексы («Стилет», «Тополь», «Воевода) будут полностью заменены на МБР российского производства. В частности, в ближайшие годы начнутся поставки в войска новейшей ракеты РС-28 «Сармат», которая отличается почти неограниченной дальностью действия. Первым получателем этого оружия станет 62-я ракетная Ужурская Краснознамённая дивизия (Красноярский край).

Продолжится перевооружение на универсальные твёрдотопливные МБР «Ярс» и «Тополь-М». Они уступают жидкостному «Сармату» по дальности (10—12 тыс. км против более 20 тыс. км) и полезной нагрузке (1—1,2 т против 10 т), но легче и дешевле в производстве.

Подвижный ракетный комплекс выходит на полевые позиции для несения боевого дежурства в Тейковской ракетной дивизии РВСН

РИА Новости

© Вадим Савицкий

Также важной новацией в РВСН станет оснащение гиперзвуковыми блоками «Авангард», которые, по информации Минобороны РФ, практически невозможно перехватить системами ПРО. До конца года на боевое дежурство заступит первое соединение, вооружённое этим комплексом. Речь идёт о полке 13-й ракетной дивизии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область). Носителем «Авангарда» станет УР-100Н УТТХ «Стилет», затем комплексы будут устанавливаться на «Сармат».

Вадим Козюлин подчеркнул, что обеспечению боеготовности РВСН всегда уделялось приоритетное внимание государства. Ракетные войска стратегического назначения остаются важнейшим фактором, «который сводит на нет возможность любой крупномасштабной агрессии против РФ». Кроме того, боевой потенциал РВСН невольно стимулирует переговорный процесс с Соединёнными Штатами, считает аналитик.

«Глобальная архитектура безопасности во многом зиждется на договорной базе по стратегическим вооружениям. Понимание этого есть не только в РФ, но и в США. Например, с этим согласны американские эксперты из «Дартмутского диалога», который прошёл недавно в Дейтоне. К сожалению, сейчас договорная база разрушается. Однако, как ни парадоксально, модернизация РВСН может пойти на пользу переговорному процессу с США», — рассуждает Козюлин.

В свою очередь, в комментарии RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что на протяжении 60 лет РВСН остаются ключевым гарантом безопасности России. Москва сохраняет стратегический паритет с Вашингтоном благодаря высокому научно-производственному потенциалу и профессионализму офицеров-ракетчиков, уверен эксперт.