От «Калибров» до «Ярсов»: на учениях «Гром-2019» под руководством Путина прошли пуски баллистических и крылатых ракет

В четверг, 17 октября, в рамках командно-штабных учений «Гром-2019» прошли пуски баллистических и крылатых ракет. В Минобороны отметили, что манёвры осуществлялись под контролем президента России Владимира Путина. В ведомстве также сообщили, что все задачи, поставленные перед силами стратегического сдерживания, выполнены, а ракеты подтвердили заданные характеристики.

На стратегических командно-штабных учениях «Гром-2019» по управлению Вооружёнными силами России прошли пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. При этом манёвры, в которых были задействованы наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания, проходили под контролем президента Владимира Путина.

Кроме того, был проверен уровень подготовленности органов военного управления, а также навыки работы руководящего и оперативного составов.

Отмечается, что в ходе манёвров были выполнены все задачи, поставленные перед стратегическими силами сдерживания.

«Все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — пояснили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали, какая техника использовалась в ходе учений.

Так, по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области «ударили» баллистические ракеты, запущенные из акваторий Баренцева и Охотского морей ракетными подводными лодками стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов. Кроме того, по полигону Кура осуществил пуск межконтинентальной баллистической ракеты расчёт подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк.

От «Калибров» до «Ярсов»: на учениях «Гром-2019» прошли пуски баллистических и крылатых ракет

В то же время корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили высокоточные крылатые ракеты «Калибр» из акваторий Баренцева и Каспийского морей по расположенным на берегу целям. Вместе с тем расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов выполнили практические пуски на полигонах Южного и Восточного военных округов.

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«К выполнению задач привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Пембой в Республике Коми и Кура на Камчатке. Управление практическими пусками крылатых и баллистических ракет проходило из Национального центра управления обороной Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

В преддверии учений «Гром-2019» заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных военных атташе отмечал, что к манёврам не будут привлекаться зарубежные военнослужащие, а сами испытания пройдут только на российских полигонах и площадках.

«Замыслом учений предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ РФ происходит эскалация обстановки, в результате чего создаётся угроза суверенитету и территориальной целостности государства», — пояснял Ильин.

Он подчёркивал, что учения являются плановыми и носят «сугубо оборонительный характер».

«Стратегическое командно-штабное учение «Гром-2019» направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии... Хотел бы особо подчеркнуть, что сценарий учения не предусматривает противодействие конкретному государству или группе стран», — говорил представитель Минобороны.

Помимо этого, в российском ведомстве сообщали, что в манёврах задействуют около 12 тыс. человек личного состава, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять — стратегические ракетоносцы, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

«Взаимодействие-2019»

Вместе с тем в Нижегородской области на полигоне Мулино продолжаются учения Коллективных сил оперативного реагирования стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2019».

С 16 по 18 октября проходят манёвры «Взаимодействие-2019». В них принимают участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии и Таджикистана. В общей сложности задействованы около 3 тыс. солдат и свыше 300 единиц техники, среди которых вертолёты Ка-52 и бомбардировщики Су-34, а также огнемётные подразделения, оснащённые РПО-А «Шмель». Руководит манёврами командующий войсками Западного военного округа ВС России генерал-полковник Александр Журавлёв. Сценарий учений предусматривает освобождение населённого пункта, захваченного незаконными вооружёнными формированиями.

При этом уже на следующей неделе дислокация учений сменится — манёвры «Нерушимое братство — 2019», в которых задействуют Коллективные силы быстрого реагирования (КСБР) и миротворческие подразделения ОДКБ, пройдут с 21 по 29 октября в Таджикистане на полигоне Харбмайдон.