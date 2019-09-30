«Резерв армейской разведки»: как Минобороны РФ реализует программу подготовки молодых офицеров

На полигоне Раевский под Новороссийском прошло тактико-специальное занятие в рамках экспериментальной программы Минобороны РФ. В нём приняли участие 30 молодых офицеров, отобранных из 4500 кандидатов. В ходе занятия отряд конкурсантов захватил военную технику условных бандформирований и выполнил задачу по их уничтожению. Особенность программы заключается в том, что военнослужащие осваивают боевые навыки, не свойственные их армейской специальности. Особое внимание уделяется подготовке женщин-офицеров. Девушки наравне с мужчинами совершают марши, преодолевают естественные преграды и ведут огонь по «противнику». Как отмечают эксперты, цель эксперимента Минобороны заключается в расширении профессионального потенциала офицеров, которые могут составить резерв армейской разведки.

В Краснодарском крае прошёл один из этапов экспериментальной программы доподготовки офицеров российской армии. Его участниками стали финалисты конкурса, который проводится в Вооружённых силах РФ с начала 2019 года.

Минобороны по специальной методике отобрало 30 лучших офицеров-контрактников из 4500 кандидатов. Таким образом, «конкурс» на участие в программе был 150 человек на место. В ходе комплексного тактико-специального занятия на полигоне Раевский к северу от Новороссийска они отработали ликвидацию нескольких бандформирований, высадившись на «неподконтрольной территории».

Ранее эти же военнослужащие выполняли учебно-боевые задачи на полигонах Северного флота. В Краснодарском крае, в условиях южных широт России, офицеры успешно освоили навыки горной, воздушно-десантной, водолазной, разведывательной и диверсионной подготовки. Каждый день военные проводили на занятиях по десять часов.

Комплексное тактико-специальное занятие на полигоне Раевский

Как заявил журналистам начальник инструкторской группы гвардии полковник Сергей Исаев, финалисты конкурса — выходцы из разных видов и родов ВС РФ. Экспериментальная программа направлена на повышение уровня боевой подготовки военнослужащих в возрасте до 27—30 лет.

«Современные реалии требуют от офицеров более широкой подготовки в составе специальных подразделений. Профильные вузы не всегда уделяют этому достаточно внимания. Те знания, которые они сейчас получают, позволят им после возвращения в родные части улучшить боевую подготовку личного состава», — рассказал Исаев.

Диверсия в тылу противника

В Краснодарском крае конкурсанты действовали в условиях сложной тактической обстановки. На полигоне им предстояло форсировать несколько сложных естественных преград и выполнить задачу по уничтожению отрядов незаконных вооружённых формирований (НВФ).

По легенде, военнослужащие скрытно десантировались с вертолётов Ми-8АМТШ на незнакомый участок территории в тылу противника. Затем они оборудовали верёвочную переправу через глубокий овраг. На опушке леса конкурсанты обнаружили вражеский беспилотник («Элерон») и ликвидировали охранявших дрон боевиков, применив приёмы рукопашного боя.

Затем офицеры воспользовались БПЛА противника для мониторинга окружающей местности. Конкурсанты обнаружили автомобильную колонну боевиков и выбрали место для засады, однако им предстояло переправиться через водоём глубиной 24 м и шириной около 20 м.

«Захват стартовой позиции беспилотника позволил провести разведку местности. Стало понятно, куда движется колонна, и было установлено её ориентировочное время прибытия к месту, подходящему для организации засады», — пояснил Исаев.

По сценарию занятия, военнослужащие завладели тайником террористов, где хранились вёсельные лодки. Для обеспечения переправы отряда четыре офицера экипировались в лёгкие водолазные костюмы.

Наиболее опытный конкурсант протянул под водой специальный канат, держась за который, его товарищи в условиях плохой видимости смогли безопасно переплыть на другой берег.

Переправа через водоём

© RT

Преодолев водную преграду, отряд военнослужащих выдвинулся в район засады. Осмотрев местность, командир группы определил места минирования и огневых позиций. Во время атаки на боевиков несколько бойцов получили ранения — им была оказана первая медицинская помощь.

По легенде, конкурсанты захватили военную технику боевиков — один БТР, несколько квадроциклов и бронеавтомобилей — и ушли от погони. Однако террористы смогли собрать оставшиеся силы и через некоторое время напали на офицеров.

«После условного подрыва нашей колонны был отработан этап боевой стрельбы с применением штатного оружия и боеприпасов — автоматов, миномётов, гранатомётов, снайперских винтовок. Также были проведены стрельбы из буксируемой гаубицы Д-30, которую захватили конкурсанты», — сообщил Исаев.

Основной эпизод тактико-специального занятия завершился после того, как военнослужащие уничтожили террористов. Офицеры покинули условный театр военных действий, погрузившись на вертолёты.

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отчества» Алексей Леонков заявил, что эксперимент Минобороны РФ направлен на расширение профессионального потенциала молодых офицерских кадров. По словам эксперта, военнослужащие из разных видов и родов ВС должны обладать высоким уровнем боевой подготовки вне зависимости от воинской специальности.

Выход на огневые позиции

© RT

«Офицеры, которые проходили тактико-специальное занятие, могут составить резерв армейской разведки. Сейчас эти задачи выполняют специальные подразделения, но навыки, которые получают конкурсанты, никогда не будут лишними в войсках. Молодой офицер должен уметь выполнять задачи за рамками своей армейской специальности», — пояснил Леонков.

«Выстрелы уже не пугают»

Участие женщин стало одной из особенностей экспериментальной программы доподготовки. В числе 30 конкурсантов были четыре молодые девушки, отобранные из 100 кандидаток. Они выполняли все эпизоды тактико-специального занятия наравне с мужчинами, практиковались в вождении бронеавтомобиля «Тигр», квадроциклов и стрельбе из пулемёта.

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Одна из конкурсанток в своё время была героиней фильма RTД «Женский батальон». Представительницам слабого пола запрещено раскрывать свои фамилии и данные о службе в родных частях, однако они поделились с журналистами впечатлениями о прохождении занятий на полигоне Раевский.

Старший лейтенант Юлия рассказала, что Минобороны организовало достаточно жёсткий отбор. По её словам, она выдержала все испытания благодаря стремлению достичь поставленной цели и поддержке семьи. Несмотря на усталость после 12-километрового марша по полигону, девушка сохранила улыбку.

«На самом деле мы столько всего уже перенесли, что сегодняшнее занятие не показалось каким-то особенно тяжёлым. Взрывы и выстрелы уже не пугают. Родные переживают за меня. Дома — муж, тоже военный, и трёхлетний ребёнок. Поддержка семьи очень важна и действительно помогает», — сказала Юлия.

Старший лейтенант Юлия

© RT

В свою очередь, лейтенант Соня признаёт, что физически мужчины сильнее девушек-военнослужащих. Однако она считает, что прекрасная половина человечества должна выполнять учебно-боевые задачи в одной группе с мужчинами и взаимодействовать с ними.

«Сложно сказать, что мной руководит на занятиях. Наверное, дело в мотивации. Я горжусь тем, что служу в вооружённых силах, получаю от этого удовольствие. Я понимаю, зачем мне это нужно, поэтому все тяготы воспринимаются как норма. Мужчины смотрят на нас и вдохновляются тем, что мы идём с такими же тяжёлыми рюкзаками, выдерживаем те же самые испытания», — пояснила Соня.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев поддержал эксперимент Минобороны РФ по прививанию девушкам навыков боевой подготовки. Ссылаясь на мировой опыт, эксперт напомнил, что женщины нередко и достаточно успешно выполняли поставленные боевые задачи. Например, в период Великой Отечественной войны представительницы слабого пола эффективно действовали в составе разведгрупп Красной армии.

«Есть некоторые военные специальности, где требуются аккуратность, выдержка и пунктуальность. Вот их девушки осваивают лучше мужчин. Недостаток в физической силе компенсируют именно эти навыки. Не сомневаюсь, что девушки и сейчас могут эффективно выполнять диверсионные и разведывательные задачи», — подытожил Корнев.