Фронтовые бомбардировщики приняли участие в учениях ЦВО

Фронтовые бомбардировщики Су-24МР приняли участие в лётно-тактических учениях в Курганской области, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Нанесли бомбовый удар 250-килограммовыми авиационными бомбами по мишеням, имитирующим укреплённый командный пункт «противника», путём пробития стен и внутреннего взрыва», — заявили в ЦВО.

Экипажи использовали прицельно-навигационный комплекс «Гефест», который позволяет проводить бомбометание без входа в зону поражения средств ПВО условного противника.

Трёхдневные учения завершатся 27 сентября. К манёврам привлечены десять самолётов Су-24 и около 50 военнослужащих авиаполка, расположенного в Челябинской области.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».