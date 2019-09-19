Танкисты отработали беспрерывную стрельбу по мишеням на полигоне в Волгоградской области

Экипажи танков Т-90А отработали беспрерывную стрельбу по мишеням на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Упражнение выполняли с места при фронтальном и фланговом движениях. Использовались мишени, имитировавшие тяжёлую технику.

Суть «танковой карусели» в том, что пока первый экипаж стреляет с места, второй загружает боекомплект. Когда первый танк выдвигается на фланговую стрельбу, следующий занимает позицию для стрельбы с места.

Танкистам заранее неизвестны сектора стрельбы, последовательность мишеней и расстояние до них.

Батальонные тактические учения пройдут до конца недели. В них принимают участие около двух тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники и авиации.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».