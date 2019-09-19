Танкисты отработали беспрерывную стрельбу по мишеням на полигоне в Волгоградской области
- РИА Новости
Упражнение выполняли с места при фронтальном и фланговом движениях. Использовались мишени, имитировавшие тяжёлую технику.
Суть «танковой карусели» в том, что пока первый экипаж стреляет с места, второй загружает боекомплект. Когда первый танк выдвигается на фланговую стрельбу, следующий занимает позицию для стрельбы с места.
Танкистам заранее неизвестны сектора стрельбы, последовательность мишеней и расстояние до них.
Батальонные тактические учения пройдут до конца недели. В них принимают участие около двух тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники и авиации.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».