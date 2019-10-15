«Высочайший уровень подготовки»: в России стартуют стратегические учения «Гром-2019»

Стратегические учения по управлению вооружёнными силами «Гром-2019» пройдут в России с 15 по 17 октября. Об этом сообщило Минобороны РФ. Во время манёвров будет выполнено 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. В учениях будут задействованы 12 тыс. военных, 213 пусковых установок РВСН, ракетоносцы и корабли. По словам экспертов, сейчас Стратегические ядерные силы России находятся на «высочайшем уровне подготовки». Аналитики отмечают, что с учётом текущей геополитической обстановки ракетное и стратегическое вооружение становится главным средством сдерживания, а учения позволяют отработать ключевые задачи в этом направлении.

В России с 15 по 17 октября пройдут учения стратегических ядерных сил «Гром-2019». Об этом сообщило Министерство обороны.

В манёврах задействованы оперативные группы органов военного управления, соединения и части ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дальняя и военно-транспортная авиация, части стратегического сдерживания и подразделения сил специального назначения.

«К участию в учениях привлекаются около 12 тыс. человек личного состава, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники», — сообщили в оборонном ведомстве.

Заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин на брифинге для иностранных военных атташе отметил, что манёвры пройдут только на российских полигонах и площадках.

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«Все районы учений расположены исключительно на территории Российской Федерации. Иностранные контингенты к учениям не привлекаются», — заявил он.

Ильин рассказал, что в ходе манёвров «Гром-2019» будет отрабатываться развёртывание группировок стратегических сил, их подготовка к применению высокоточного оружия большой дальности.

Говоря о целях учений, эксперты отмечают, что они необходимы для слаженной работы обновлённой структуры ВС РФ.

«Учитывая новую структуру, которая у нас сложилась в вооружённых силах, где теперь есть четыре округа и пять командований, флот, Минобороны РФ и Генеральный штаб хотят проверить подготовку по совместному взаимодействию между командованиями разных округов и отработать серьёзные стратегические задачи», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Стратегическое переоснащение

Эксперты отмечают, что с 2012 года российская армия значительно нарастила долю современного вооружения в Стратегических ядерных силах (СЯС). В 2018 году Минобороны сообщало, что за минувшие шесть лет этот показатель вырос с 37% до 81%.

Пуск ракеты «Калибр»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Такой показатель был достигнут за счёт усиления ядерной триады подводными ракетными крейсерами проекта 955 «Борей», модернизированными стратегическими бомбардировщиками (Ту-160 и Ту-95МС) и сверхдальними крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/102.

Ощутимый прогресс был достигнут и в сфере оснащения ВС РФ высокоточным ракетным оружием большой дальности. Были налажены поставки оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», предназначенных для уничтожения командных пунктов, укреплённых наземных целей и крупных надводных сил противника.

В рамках государственной программы вооружения (ГПВ) до 2027 года в российскую армию будут поставлены серийные образцы оружия нового поколения. Речь идёт о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Сармат», ЗРК С-500 «Прометей», истребителях пятого поколения Су-57, самоходных артиллерийских установках «Коалиция-СВ», танках Т-14 «Армата», образцах гиперзвукового оружия («Кинжал», «Авангард», «Циркон»).

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что Стратегические ядерные силы России находятся на высочайшем уровне подготовки — ракетные войска оснащены самыми современными комплексами.

«РВСН модернизируются в первую очередь. В ближайшее время ожидается поступление на вооружение ракет РС-28 «Сармат», которые заменят Р-36М. Если США начнут производство и размещение ракет средней дальности, естественно, у России появятся новые дивизионы, располагающие вооружениями такого типа, соответственно, стратегические ядерные силы будут обеспечивать охрану суверенитета РФ», — подчеркнул Леонков.

Система сдерживания

Эксперты отмечают, что учения, подобные «Грому—2019», становятся особенно актуальными в свете распада системы нераспространения, которая была установлена в поздний период холодной войны.

По словам Алексея Леонкова, США фактически демонтируют систему международной безопасности в области нераспространения ядерного и ракетного вооружения.

«После того, как ДРСМД был ликвидирован, уровень безопасности понизился, возникла большая угроза применения ядерного оружия, потому что США изменили доктрину, которая теперь допускает превентивные удары по вероятному противнику, соответственно, в связи с этим в мире увеличится количество боеголовок. Договор СНВ-III является единственным сдерживающим фактором по количеству боеголовок, однако он, скорее всего, не будет продлён американцами», — пояснил Леонков в интервью RT.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу RT Arabic, Sky News Arabia и Al Arabiya отметил, что СНВ-III (также часто обозначаемый, как ДСНВ) является последним инструментом ограничения гонки вооружений.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

«Теперь у нас остался практически последний инструмент ограничения гонки вооружений, такой уже серьёзной гонки вооружений, — это договор СНВ-III. Это договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, то есть весь комплекс, вся триада стратегического оружия: боевые комплексы ракет наземного, морского и воздушного базирования», — отметил президент России.

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Он также подчеркнул, что в том случае, если этот договор будет ликвидирован, то в мире вообще ничего не останется с точки зрения ограничения наступательных вооружений.

«Уже другая будет ситуация в мире. Она станет, безусловно, более опасной, и мир станет более опасным и менее предсказуемым, чем тот, в котором мы живём сейчас», — констатировал Путин.

По мнению Юрия Кнутова, даже при сохранении СНВ-III, система нераспространения стратегического оружия фактически перестаёт существовать.

«Сегодня потенциалом для создания ядерного оружия обладает большое число стран — от 10 до 20. Ликвидация договора может спровоцировать гонку вооружений, поскольку страны, стремясь обеспечить собственную безопасность, будут пытаться создать своё ядерное оружие», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в этих условиях ракетное и стратегическое вооружение становится главным средством проекции силы в мире. При этом, как считает Кнутов, разрабатывая гиперзвуковое вооружение, Россия не только обеспечивает себе сильное преимущество на этом направлении, но и таким образом сдерживает НАТО от начала войны против неё.

«США ранее приняли стратегию быстрого глобального удара, в соответствии с которой они в течение часа должны были нанести удар в любую точку земли, чтобы ликвидировать угрозу. Однако после того, как Россия обогнала их в вопросе гиперзвука, им пришлось вернуться к старой стратегии сдерживания, основанной на применении ракет средней и меньшей дальности. Это концепция довольно иллюзорная, потому что сегодня у РФ есть мощнейшие системы ПВО, которые в автоматическом режиме способны перехватывать как баллистические, так и гиперзвуковые ракеты», — говорит Кнутов.

Как отметил в беседе с RT Алексей Леонков, в сложившейся ситуации учения приобретают особую важность.



«Сегодня ракетное и стратегическое вооружение становится главным средством сдерживания, а высокоточное оружие может серьёзно изменить баланс сил», — пояснил эксперт.