«Их цель — оправдать присутствие на границах России»: в США объяснили прибытие своего эсминца в Чёрное море
- Эсминец ВМФ США Porter
- Reuters
- © Yoruk Isik
Заход американского эсминца Porter в Чёрное море нацелен на то, чтобы продемонстрировать «приверженность Вашингтона к свободному судоходству». Об этом заявила командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти, комментируя перемещение эсминца.
«Эта плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Чёрное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнёрам в Черном море», — приводится заявление Франкетти на сайте шестого флота США.
Ранее российский Национальной центр управления обороной сообщил о том, что американский эсминец Porter вошёл в Чёрное море, после чего Черноморский флот (ЧФ) взял его на сопровождение.
Действия Porter контролируют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево».
Американская сторона указала, что это уже седьмой заход флота Соединённых Штатов в воды Чёрного моря с начала года. В частности, в сентябре ЧФ ВМФ России брал на сопровождение транспортное судно Yuma Военно-морских сил США.
- Фрегат Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Эссен»
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Кроме того, эсминец Porter уже посещал черноморскую акваторию в минувшем августе. В пресс-службе шестого флота США тогда объяснили эти манёвры необходимостью поддержания «региональной стабильности».
«Военно-морские операции, которые мы проводим в Чёрном море с нашими союзниками и партнёрами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности», — заявила в августе вице-адмирал Франкетти.
Отметим, что в 2018 году министр обороны России Сергей Шойгу указал на крайне высокий уровень активности НАТО у российских границ.
«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал Шойгу.
Тогда глава Минобороны также отметил, что НАТО увеличило разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе.
«Желание присутствовать там, где они не должны присутствовать»
Комментируя присутствие американского эсминца в водах Чёрного моря, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что задача России в этой ситуации — поддерживать безопасность своих рубежей.
«У США — плановая «свобода судоходства», а у нас — неизменное обеспечение безопасности морских границ. Отслеживать корабли НАТО в Чёрном море — это один из элементов повседневной жизни Черноморского флота, который выполняет при этом две задачи — мониторинг акватории и обеспечение национальной безопасности», — сказал парламентарий в беседе с RT.
Он указал, что своими действиями американская сторона преследует сразу несколько целей, однако каких-либо нарушений в действиях США нет.
«Хотя под «свободой судоходства» американцы подразумевают официальные визиты, тем самым убивая одним выстрелом двух зайцев: показать себя в регионе и поднять боевой дух своих союзников — это не нарушает международных соглашений по Чёрному морю. Чёрное море — действительно свободный судоходный район, и мы не собираемся препятствовать тем, кто соблюдает конвенцию Монтрё», — заключил депутат.
Напомним, международная Конвенция Монтрё от 1936 года гласит, что военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко придерживается мнения, что России важно продемонстрировать американской стороне, что Москва контролирует акваторию Чёрного моря и внимательно следит за тем, какая там складывается обстановка.
«Нас не может не беспокоить, если там появляются источники военной опасности. Заявления США носят самоинициативный характер, и их желание — это желание присутствовать там, где они не должны присутствовать», — сказал эксперт в беседе с RT.
По его мнению, одной из целей присутствия сил США в регионе является попытка поддержать градус конфликта на Украине.
«Американская военная активизация, в том числе военно-морская, направлена на то, чтобы поддерживать эту конфликтность, соответственно, их цель — оправдать своё присутствие на границах с Россией», — заключил эксперт.
Вместе с тем присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе способно послужить на пользу российским военным. Так, российское Минобороны в апреле отметило, что учения НАТО Sea Shield 2019 («Морской щит — 2019») в Чёрном море помогли войскам Южного военного округа России отработать свои учебно-боевые задачи.
«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в ведомстве.
В частности, силы Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки российских кораблей. В частности, отряд кораблей ЧФ совершил переход в назначенные районы, где осуществил контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки.