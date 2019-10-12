Три корабля России контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США

Национальный центр управления обороной Российской Федерации заявил, что три российских корабля Черноморского флота контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США Porter.

Непосредственный контроль за действиями корабля Военно-морских сил США в Чёрном море осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево».

Ранее Черноморский флот России брал на сопровождение судно Yuma ВМС США, которое зашло в Чёрное море.

12 сентября интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщила, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.