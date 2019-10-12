Три корабля России контролируют вошедший в Чёрное море эсминец США
- РИА Новости
Непосредственный контроль за действиями корабля Военно-морских сил США в Чёрном море осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево».
Ранее Черноморский флот России брал на сопровождение судно Yuma ВМС США, которое зашло в Чёрное море.
12 сентября интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщила, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.