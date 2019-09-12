Малые противолодочные корабли ЧФ уничтожили подлодку условного противника

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Малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Малые противолодочные корабли ЧФ уничтожили подлодку условного противника
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Экипажи использовали тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки и её «ликвидации» торпедным оружием и реактивными бомбами.

Также были задействованы противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ и противолодочный самолёт-амфибия Бе-12.

Занятия прошли в рамках плановых учений корабельных соединений Крымской военно-морской базы ЧФ.

В августе «Муромец» и «Суздалец» также провели учения.

30 мая, как сообщал портал Nation News, корабль «Владимир Емельянов» спустили на воду в Санкт-Петербурге.

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