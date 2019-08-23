Малые противолодочные корабли ЧФ отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника

Малые противолодочные корабли Черноморского флота «Муромец» и «Суздалец» провели учения, сообщает kp.ru.

Они отработали тактику обнаружения и непрерывного преследования подводных лодок условного противника, а также отточили навыки по уничтожению субмарин торпедами и специальными реактивными глубинными бомбами.

К занятиям были привлечены и противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ. Их задача — налаживание взаимодействия в поиске подлодок с кораблями ЧФ.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.