Черноморский флот взял на сопровождение судно Yuma ВМС США
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«Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.
Отмечается, что дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется постоянное слежение за американским судном.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщила, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.