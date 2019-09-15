Черноморский флот взял на сопровождение судно Yuma ВМС США

Черноморский флот России взял на сопровождение судно Yuma Военно-морских сил США, которое зашло в Чёрное море. Американское судно зашло в акваторию около 17:30 мск 14 сентября.

«Черноморский флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно Yuma ВМС США, зашедшее около 17:30 мск 14 сентября в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется постоянное слежение за американским судном.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщила, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.