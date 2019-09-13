Корабль с «Калибрами» провёл противовоздушные учения в Чёрном море
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- РИА Новости
«Несмотря на все манёвры авиации условного противника, корабль успешно обнаружил и классифицировал цели», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.
Отмечается, что самолёты Су-24, выполнявшие роль противника, были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корабля.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщила, что малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец» Черноморского флота отработали контрольный поиск и уничтожение подлодки условного противника.