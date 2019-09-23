Американский генерал обвинил Россию в блокировке черноморских учений
«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — цитирует издание «Сегодня» Ходжеса.
По словам генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Чёрном море, Россия якобы закрывает к ним проходы.
Он отметил, что НАТО стоит наращивать свои силы в регионе для обеспечения свободы судоходства и защиты альянса.
21 августа президент США Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис заявили, что их страны намерены укреплять свои позиции в Чёрном море.