Американский генерал обвинил Россию в блокировке черноморских учений

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

«Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены», — цитирует издание «Сегодня» Ходжеса.

По словам генерала, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Чёрном море, Россия якобы закрывает к ним проходы.

Он отметил, что НАТО стоит наращивать свои силы в регионе для обеспечения свободы судоходства и защиты альянса.

21 августа президент США Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис заявили, что их страны намерены укреплять свои позиции в Чёрном море.