США и Румыния намерены укреплять позиции в Чёрном море
«Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы», — цитирует ТАСС совместное заявление президента США Дональда Трампа и президента Румынии Клауса Йоханниса по итогам встречи в Вашингтоне.
Также в заявлении отмечается, что укрепление «оборонительных позиций» на восточном фланге НАТО, в частности на Чёрном море, имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности.
20 июля сообщалось, что в учениях НАТО в Грузии примут участие более 3000 военных.