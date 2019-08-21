США и Румыния намерены укреплять позиции в Чёрном море

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США и Румыния намерены укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море.

«Наши вооруженные силы солидарны в деле защиты свободы», — цитирует ТАСС совместное заявление президента США Дональда Трампа и президента Румынии Клауса Йоханниса по итогам встречи в Вашингтоне. 

Также в заявлении отмечается, что укрепление «оборонительных позиций» на восточном фланге НАТО, в частности на Чёрном море, имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности.

20 июля сообщалось, что в учениях НАТО в Грузии примут участие более 3000 военных.

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