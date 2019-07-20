В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных

В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.

Reuters

Как информирует пресс-служба грузинского Минобороны, в учениях в том числе поучаствуют военные Грузии, США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Норвегии, Бельгии, Турции, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Литвы, передаёт Интерфакс. Целью манёвров является повышение взаимосовместимости между странами-участниками, отладка и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций. Также в оборонном ведомстве заявили, что учения внесут вклад в «сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Чёрного моря». Ранее российские военные наблюдали за учениями стран НАТО Sea Breeze 2019 в Чёрном море.