В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных

Короткая ссылка
В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных
  • Reuters

Как информирует пресс-служба грузинского Минобороны, в учениях в том числе поучаствуют военные Грузии, США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Норвегии, Бельгии, Турции, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Литвы, передаёт Интерфакс.

Целью манёвров является повышение взаимосовместимости между странами-участниками, отладка и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций.

Также в оборонном ведомстве заявили, что учения внесут вклад в «сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Чёрного моря».

Ранее российские военные наблюдали за учениями стран НАТО Sea Breeze 2019 в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить