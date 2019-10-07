В Госдуме отреагировали на план «сдерживания» России в Чёрном море

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Кирилл Горшенин
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT доклад американского правительственного аналитического центра RAND Corporation, содержащий рекомендации по противодействию «влиянию» России в Черноморском регионе.
В Госдуме отреагировали на план «сдерживания» России в Чёрном море
  • РИА Новости

Швыткин отметил готовность российского оборонного комплекса в Черноморском регионе к отражению любых внешних воздействий.

«Если брать Крым, у нас самодостаточная группировка сил и средств: группировка военно-морского флота, группировка системы ПРО достаточно мощная, бригада Росгвардии охраняет мост через Керченский пролив. То есть сил и средств достаточно для отражения возможной агрессии противника... Та сила, которая обозначена (в докладе. — RT), не в состоянии «вскрыть» оборону нашего государства»,  — заявил депутат.

Парламентарий объяснил, что рекомендованное аналитиками развитие оборонного потенциала Грузии и Украины объясняется политическими причинами, а не соображениями международной безопасности.

«Вызывают недоумения действия США по втягиванию Украины и Грузии в альянс стран блока НАТО и общее наращивание военных усилий. Их усилия... не должны быть направлены на сдерживание России, которая никаких действий в этом плане не принимает. (Втягивание Украины и Грузии. — RT) больше носит политический характер», — добавил парламентарий.

Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвящённый стратегии противодействия «влиянию» России в Черноморском регионе.

В нём специалисты рекомендуют размещать системы ПВО в Восточной Европе и оказывать помощь Украине и Грузии «в развитии их национального оборонного потенциала».

Подробнее — в материале RT.

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