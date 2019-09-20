В США заявили о наличии плана в случае «агрессии» России

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Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».

Об этом информирует Breaking Defense.

«Если мы пойдём туда, чтобы уничтожить, например, Калининградскую интегрированную систему противовоздушной обороны, пусть не будет никаких сомнений, что у нас есть план, чтобы её атаковать», — заявил Харригян.

Он заявил, что США «отрабатывают эту схему».

«Мы всё время продумываем эти планы, и, если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — добавил он.

Генерал заявил, что, если «агрессия» России из стратегически расположенного «калининградского анклава» потребует ответа США, «это будет очень своевременное и эффективное умение, которое мы используем для обеспечения доступа, необходимого нам в этой зоне».

Как сообщает издание, детали плана Харригян раскрывать не стал.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что войска США на польской территории нужны для «сдерживания» России.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что «под предлогом мифической «угрозы с Востока» в странах Центральной и Восточной Европы размещаются американские войска и тяжёлая военная техника, появляются новые элементы командно-штабной структуры альянса».

Он отметил, что в связи с этим в Калининградскую область были переброшены ракетные комплексы «Искандер».

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