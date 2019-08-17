Глава польского МИД рассказал о роли войск США в Польше

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что войска США на польской территории играют роль отпугивания России.

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, отпугивающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе», — цитирует министра телекомпания Polsat.

Он добавил, что Россия «дважды подумает» прежде чем прибегнуть к военным средствам в случае присутствия американских войск.

Глава МИД также выразил надежду, что во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Польшу планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.

Ранее министр иностранных дел Польши заявил, что Варшава поддерживает решение об увеличении военного контингента из США.