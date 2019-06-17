Войска США разместят в шести точках на территории Польши

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Соглашение Польши и США о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться американские войска. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Войска США разместят в шести точках на территории Польши
  • Reuters

«В рамках соглашения мы пришли к договорённости, что в Польше будет шесть таких точек, где будут находиться подразделения», — сказал он в эфире «Польского радио».

По его словам, точная локализация будет определяться двусторонним соглашением.

Блащак отметил, что важно усилить восточный фланг НАТО, чтобы «сдерживать возможного агрессора».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит Соединённым Штатам базу и инфраструктуру для присутствия более 1000 американских военнослужащих.

МИД России с сожалением воспринял решение о размещении в Польше усиленного контингента Вооружённых сил США.

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