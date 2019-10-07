В США разработали план сдерживания России в Черноморском регионе

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвящённый стратегии противодействия «влиянию» России в Черноморском регионе. С соответствующим документом ознакомился RT.

Так, аналитики центра предлагают размещать системы ПВО в Восточной Европе.

«Повышению эффективности сдерживания в регионе могли бы способствовать развёртывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России», — говорится в сообщении.

Также в числе мер предлагается расширение учений НАТО и оказание помощи Украине и Грузии «в развитии их национального оборонного потенциала».

Подробнее — в материале RT.

Ранее американский конгрессмен Джон Гараменди заявил, что Соединённые Штаты планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.

В конце августа депутат Рады VIII созыва Анна Гопко отмечала, что «миссия» Украины состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям.

Американский генерал Джеффри Ли Харригян заявлял, что у Вашингтона существует план по преодолению системы ПВО в Калининграде в случае российской «агрессии».

Позднее в Кремле указали, что безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне.