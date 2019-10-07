В США разработали план сдерживания России в Черноморском регионе

Короткая ссылка
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвящённый стратегии противодействия «влиянию» России в Черноморском регионе. С соответствующим документом ознакомился RT.
В США разработали план сдерживания России в Черноморском регионе
  • © U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker

Так, аналитики центра предлагают размещать системы ПВО в Восточной Европе.

«Повышению эффективности сдерживания в регионе могли бы способствовать развёртывание современных систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия угрозе наступательного ракетного удара со стороны России», — говорится в сообщении.

Также в числе мер предлагается расширение учений НАТО и оказание помощи Украине и Грузии «в развитии их национального оборонного потенциала».

Подробнее — в материале RT.

Ранее американский конгрессмен Джон Гараменди заявил, что Соединённые Штаты планируют провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.

В конце августа депутат Рады VIII созыва Анна Гопко отмечала, что «миссия» Украины состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям

Американский генерал Джеффри Ли Харригян заявлял, что у Вашингтона существует план по преодолению системы ПВО в Калининграде в случае российской «агрессии».

Позднее в Кремле указали, что безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить