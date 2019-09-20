Песков: безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность самых различных аспектов всех регионов России обеспечена на должном уровне.

Так Песков прокомментировал слова американского генерала, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» России.

«Не моё дело комментировать заявления военных. Но я знаю, что можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых различных ее аспектах всех регионов России, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — заявил Песков.

Ранее американский генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Вашингтона есть план по преодолению системы ПВО в Калининграде в случае российской «агрессии».

В пресс-службе Минобороны России заявили, что Калининградская область надёжно защищена от любых агрессивных планов.