Песков: безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безопасность самых различных аспектов всех регионов России обеспечена на должном уровне.
Песков: безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне
  • РИА Новости

Так Песков прокомментировал слова американского генерала, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» России.

«Не моё дело комментировать заявления военных. Но я знаю, что можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых различных ее аспектах всех регионов России, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — заявил Песков.

Ранее американский генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Вашингтона есть план по преодолению системы ПВО в Калининграде в случае российской «агрессии».

В пресс-службе Минобороны России заявили, что Калининградская область надёжно защищена от любых агрессивных планов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить