В Минобороны ответили на «план» США по преодолению ПВО Калининграда

Калининградская область надёжно защищена от любых агрессивных планов, заявили в пресс-службе Минобороны России, комментируя слова американского генерала, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» России.

«Калининградская область Российской Федерации надёжно защищена от любых агрессивных «планов», разрабатываемых в Европе залётными американскими генералами», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как указали в ведомстве, возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению и сопровождению «хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся» к российским воздушным границам.

Военные отметили, что это касается и «невидимых», только для «американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей», американских истребителей пятого поколения.

Ранее американский генерал Джеффри Ли Харригян заявил, что у Вашингтона есть план по преодолению системы ПВО в Калининграде в случае российской «агрессии».

Как отметил калининградский губернатор, он не советует американской стороне рисковать и нападать на регион.

В МИД России, комментируя слова генерала, подчеркнули, что квалифицируют подобные заявления как абсолютно безответственные.