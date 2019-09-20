Глава Калининградской области посоветовал не связываться с их военными

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не советует США рисковать и нападать на регион.

«И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать, связываться с нашими военными», — сказал губернатор в разговоре с ТАСС.

Он также посоветовал американским военным ознакомиться с историей России.

«Я бы просто хотел пожелать всем американским генералам читать какие-нибудь исторические книги о всех «планировщиках», которые строили планы относительно Российского государства, и чем это потом для создателей таких планов заканчивалось», — сказал Алиханов.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».

По его словам, если «агрессия» России из стратегически расположенного «калининградского анклава» потребует ответа США, «это будет очень своевременное и эффективное умение», которое они используют для обеспечения доступа, необходимого им в этой зоне.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT данное заявление. По его словам, «сегодня наступила та эпоха, когда любой генерал может превратиться в блогера».