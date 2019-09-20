В Госдуме ответили на планы США в случае «агрессии» России

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».
В Госдуме ответили на планы США в случае «агрессии» России
  • РИА Новости

«Сегодня наступила та эпоха, когда любой генерал может превратиться в блогера. Американцы слишком много говорят, в то время, как военным надо меньше комментировать, а больше делать. К сожалению, США и блок НАТО занимается только болтовнёй. По факту, против России никто и ничего противопоставить не может», — считает депутат.

Шерин также отметил, что подобными заявлениями командующий ВВС США может пытаться отвлечь внимание от того, что «американские системы Patriot облажались в Саудовской Аравии».

«Насчёт самого высказывания, очевидно, что нет никакой российской агрессии. Тем не менее, к таким высказываниям все уже привыкли», — сказал он.

Ранее Харригян заявил, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».

По его словам, если «агрессия» России из стратегически расположенного «калининградского анклава» потребует ответа США, «это будет очень своевременное и эффективное умение, которое мы используем для обеспечения доступа, необходимого нам в этой зоне».

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