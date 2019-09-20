Политолог оценил сообщения о планах США в случае «агрессии» России

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».

«В Вашингтоне считают, что противовоздушная оборона в Калининграде — самое уязвимое место, из которого, тем не менее, Россия гораздо быстрее, чем из любого другого, может создать систему или военную группировку, которая будет эффективно противостоять Западу. Так что очень многие сценарии готовятся с прицелом на Калининград. В данном сообщении нет никаких новаций», — сказал он.

По словам эксперта, при разработке военных сценариев речь не идёт о реальной агрессии, «говорится о том, что она может быть и это не изменится, несмотря на то, что Россия всегда настроена конструктивно».

Ранее Харригян заявил, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».

По его словам, если «агрессия» России из стратегически расположенного «калининградского анклава» потребует ответа США, «это будет очень своевременное и эффективное умение, которое мы используем для обеспечения доступа, необходимого нам в этой зоне».