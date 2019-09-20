МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.
МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО
  • РИА Новости

«Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой лёгкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьёзными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, ещё раз повторю, делает это абсолютно безответственно, исходя из политических, конъюнктурных соображений собственного процесса, в том числе, как мы понимаем, электорального», — сказала она.

Как отметила Захарова, это всё является показателем глупости.

«Здесь вопрос не только безответственности, но и глупости. Умные, дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их либо назначают на соответствующие должности, либо избирают их, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую эти люди представляют», — добавила дипломат.

Ранее Харригян заявил, что у Вашингтона есть план по преодолению системы ПВО в Калининграде в случае российской «агрессии».

Как отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, он не советует США рисковать и нападать на регион.

RT ведёт прямую трансляцию.

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