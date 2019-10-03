Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе
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- РИА Новости
«США с другими странами проведут крупнейшие со времён холодной войны европейские учения», — цитирует ТАСС Гараменди.
Он также призвал Россию «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».
Ранее в Минобороны Литвы сообщили, что на территории страны на ближайшие полгода будет развёрнут бронетанковый батальон армии США.
В апреле начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявлял, что Москва призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости.