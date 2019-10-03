Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе

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Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«США с другими странами проведут крупнейшие со времён холодной войны европейские учения», — цитирует ТАСС Гараменди.

Он также призвал Россию «даже не сомневаться в американской приверженности НАТО».

Ранее в Минобороны Литвы сообщили, что на территории страны на ближайшие полгода будет развёрнут бронетанковый батальон армии США.

В апреле начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявлял, что Москва призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости.

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