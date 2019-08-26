В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
- РИА Новости
«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов... В этом и состоит миссия Украины — сдерживать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», — написала она в Facebook.
По словам Гопко, она мечтает увидеть, как в России «по примеру Украины» начнётся декоммунизация и снос памятников Иосифу Сталину.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия больше всего боится единства и полной интеграции Киева в евроатлантическую систему.