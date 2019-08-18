Порошенко назвал «страхи» России

Короткая ссылка
Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, чего, по его мнению, боится Россия.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — написал политик.

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данные слова Порошенко.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также высказывал свои мысли по поводу заявления Порошенко о трёх вещах, которых якобы «боится Россия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить