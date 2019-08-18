Порошенко назвал «страхи» России

Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, чего, по его мнению, боится Россия.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Ничто так не пугает Россию, как наши единство и решительность. Полная интеграция Украины в европейскую и евроатлантическую системы — крупнейшая угроза для агрессии Российской Федерации», — написал политик.

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил данные слова Порошенко.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также высказывал свои мысли по поводу заявления Порошенко о трёх вещах, которых якобы «боится Россия».