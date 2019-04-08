Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

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Разведывательные и ударные корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО Sea Shield — 2019 в Чёрном море. Об этом говорится в заявлении Национального центра управления обороной России.
Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Как отмечается, для быстрого реагирования на возможные нештатные ситуации силами ЧФ выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО.

«В назначенных районах акватории Чёрного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», самолётами морской авиации», — приводит ТАСС сообщение.

Военные напомнили, что в понедельник, 8 апреля, в юго-западной части Чёрного моря стартовали учения НАТО Sea Shield — 2019, в которых принимают участие военные из США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции.

Манёвры проходят во взаимодействии с представителями ВС Украины и Грузии.

Подробнее об учениях НАТО и Украины в Чёрном море — в материале RT.

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