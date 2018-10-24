Шойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времён холодной войны.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал Шойгу.

Кроме того, российский министр отметил, что НАТО увеличило разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе.

«Только в этом году самолёты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз», — добавил Шойгу.

Ранее он также заявил, что целью повышения военной мобильности Запада является обеспечение быстрого перемещения американских войск и сил в Европе.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее также прокомментировал возможность проведения учений НАТО в Азовском море.