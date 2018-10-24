Шойгу назвал цель повышения военной мобильности Запада
- РИА Новости
«Усиливается напряжённость в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы», — цитирует РИА Новости Шойгу.
Он отметил, что для организации приёма и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты. Кроме того, создаётся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.
Российский министр также заявил, что НАТО отрабатывает боевые действия наступательного характера на учениях у границ России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что британские военные прибыли в Норвегию для участия в учениях НАТО Trident Juncture.