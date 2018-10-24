Шойгу назвал цель повышения военной мобильности Запада

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что целью повышения военной мобильности Запада является обеспечение быстрого перемещения американских войск и сил в Европе.
Шойгу назвал цель повышения военной мобильности Запада
  • РИА Новости

«Усиливается напряжённость в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он отметил, что для организации приёма и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты. Кроме того, создаётся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

Российский министр также заявил, что НАТО отрабатывает боевые действия наступательного характера на учениях у границ России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что британские военные прибыли в Норвегию для участия в учениях НАТО Trident Juncture.

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