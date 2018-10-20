Британские военные прибыли в Норвегию для участия в учениях НАТО Trident Juncture

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Британские военные прибыли в Норвегию для участия в учениях НАТО Trident Juncture, сообщает Минобороны Великобритании.

«Поскольку Арктика и Крайний Север становятся всё более милитаризированными, теперь для Великобритании и наших союзников по НАТО важнее, чем когда-либо, тренироваться в самых сложных условиях. Это действительно проверяет нашу способность сдерживать любую агрессию, с которой мы можем столкнуться в эпоху усиления угроз», — заявил британский министр обороны Марк Ланкастер.

В ведомстве сообщили, что в мероприятии примут участие 2700 британских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что на побережье Исландии десантировались 2 тыс. морпехов США в рамках подготовки к учениям Trident Juncture, которые начнутся на севере Норвегии в конце октября.

Учения Trident Juncture («Единый трезубец») пройдут с 25 октября по 23 ноября в Норвегии. В учениях могут быть задействованы 35—45 тыс. человек из 30 стран НАТО. Условным театром военных действий станет северо-восток страны, куда будут переброшены 70 кораблей и 130 самолётов.

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