Масштабный потенциал: как крупнотоннажные боевые корабли нового поколения усилят ВМФ России

Основу присутствия Военно-морского флота России в Мировом океане в будущем составят новейшие корабли крупного водоизмещения. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. По его словам, речь идёт о фрегатах проекта 22350. Ожидается, что в ближайшие годы помимо фрегатов будут заложены новые универсальные десантные корабли типа «Прибой», эсминцы проекта «Лидер» и как минимум один авианосец.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда» заявил, что основу присутствия РФ в Мировом океане составят «корабли крупного водоизмещения». По его словам они будут обладать «повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу».

«Для решения задач в дальней морской зоне расчёт идёт на фрегаты типа «Адмирал Горшков», а также развитие кораблей этого проекта (22350М). С начала эксплуатации хорошо себя зарекомендовали и фрегаты типа «Адмирал Григорович» (проекта 11356Р/М). Их возможности позволяют решать широкий круг задач в любой точке Мирового океана», — пояснил Евменов.

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Как сообщил главком, в ближайшее время в состав флота войдёт сторожевой корабль проекта 22350 «Адмирал Касатонов». На сегодняшний на службе ВМФ находится только один фрегат данного типа — «Адмирал Горшков».

Однако «Северная верфь» (Санкт-Петербург) строит ещё четыре корабля проекта 22350: «Адмирал Головко», «Адмирал Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Ожидается, что «Адмиралы» будут переданы флоту в 2021, 2022, 2024 и 2025 годах.

В арсенал корабля проекта 22350 входят ракетный комплекс «Калибр-НК» (боезапас — 16 единиц), 130-мм артиллерийское орудие А-192М «Армат», противолодочное средство 91Р2, противоторпедная система «Пакет-НК». За дальние рубежи противовоздушной обороны фрегата отвечает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) вертикального пуска 3К96-2 «Полимент-Редут», за ближние — 3М89 «Пальма» («Палаш»).

Минобороны РФ намерено продолжит вкладывать средства в серийное производство фрегатов. В перспективе судостроительная промышленность России получит заказ на создание модернизированных версий. Над проектом 22350М сейчас работает Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ).

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

© Пресс-служба Минобороны РФ

По информации источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, обновлённый фрегат превзойдёт предшественника по водоизмещению (7 тыс. т против 5,4 тыс. т) и ударным возможностям (48 ракет против 16). Головной корабль будет построен в рамках действующей госпрограммы вооружения. В общей сложности флот может получить до 12 кораблей проекта 22350М.

«Калибровизация» флота

Николай Евменов положительно оценивает перспективы развития военно-морских сил России. По его словам, РФ будет «идти по пути строительства кораблей, способных нести гиперзвуковое и высокоточное оружие». В то же время он подчеркнул, что в такой наукоёмкой сфере, как военное кораблестроение, «не бывает всё и сразу».

В настоящее время ВМФ перевооружается в основном на корветы и малые ракетные корабли (МРК), способные применять доказавшие свою высокую эффективность крылатые ракеты «Калибр». В перспективе практически все боевые корабли России будут оснащены гиперзвуковыми комплексами «Циркон», способными поражать цели на дальности до 1 тыс. км.

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Применение этих двух ракет обеспечивает универсальный корабельный стрельбовой комплекс (УКСК). Как сообщил на декабрьском совещании в Сочи по вопросам Военно-морского флота президент РФ Владимир Путин, к 2023 году количество носителей «Калибра» возрастёт более чем два раза.

По словам Евменова, в скором времени в состав ВМФ войдут корвет проекта 20385 «Гремящий» и МРК проекта 21631 «Ингушетия». Также к 2026 году флоту должны быть переданы 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Данные виды морской техники способны выполнять боевые миссии в одиночку и в составе группировок ВМФ.

Опрошенные RT эксперты считают, что массовое появление в составе флота небольших по тоннажу ударных платформ усилит боевой потенциал ВМФ, особенно в ближней морской зоне. Благодаря корветам и МРК Россия получает возможность выполнять широкий круг задач, в том числе у берегов Сирии, без существенных финансовых затрат.

Ранее действия ВМФ в операции в САР получили высокую оценку Владимира Путина. На совещании в Сочи он отметил слаженность частей и соединений флота, а также профессионализм участников операции. Он сообщил, что в Средиземном море продолжает нести боевую вахту группировка российских боевых кораблей.

Пуск «Калибра» с фрегата «Адмирал Эссен» по объектам боевиков в Сирии

© Кадр: видео Минобороны России

По словам главкома ВМФ, привлечение к операции в САР малых ракетных кораблей «показало их высокую техническую готовность к действиям в реальной боевой обстановке».

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что успехи в Сирии и восстановление присутствия ВМФ в Средиземном море стали возможны прежде всего благодаря радикальной модернизации Черноморского флота.

«Почти полностью обновилась подводная компонента Черноморского флота за счёт поставок шести субмарин проекта 636.3 «Варшавянка», надводные соединения получили три новых фрегата, несколько современных корветов, патрульных кораблей и МРК с «Калибрами», — уточнил Дмитрий Корнев.

«Стабильное и масштабное присутствие»

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков обратил внимание на необходимость массового строительства кораблей крупного водоизмещения. В настоящее время на отечественных верфях ведётся производство девяти надводных судов данного класса. Однако эксперт назвал этот объём недостаточным.

Сивков считает, что для обеспечения устойчивого присутствия ВМФ в разных районах Мирового океана требуется заложить новые корабли первого ранга (водоизмещением свыше 5 тыс. т).

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В задачи Минобороны РФ входит обеспечение постоянного присутствия около 100 кораблей ВМФ в дальней морской зоне. В октябре прошлого года задачи в Мировом океане выполняли около 100 судов различного класса. Такие данные приводились в поздравительной телеграмме адмирала Владимира Королёва (занимал должность главкома ВМФ с 7 апреля 2016 по 3 мая 2019 года. — RT). Однако, по актуальной информации главкомата ВМФ, сейчас вдали от родных берегов Андреевский флаг демонстрируют 70 отечественных кораблей.

«Стабильное и масштабное присутствие в Мировом океане, безусловно, требует ввода в строй новых фрегатов, эсминцев, крейсеров, но что ещё — важнее авианосцев, выполняющих функцию плавучих аэродромов. Малоразмерные корабли при всех их достоинствах в океанской зоне не обладают достаточной боевой устойчивостью», — пояснил Сивков.

Положительные перемены эксперт связывает с окончанием ремонта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», а также началом строительства морских платформ нового поколения — универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Прибой», новых авианосцев (проект 23000 «Шторм», проект 11430 «Ламантин»), эскадренных миноносцев проекта 23560 «Лидер».

«С появлением данных кораблей в составе ВМФ, даже в небольшом количестве, можно говорить о существенном наращивании не только ударного потенциала. Это значительное повышение разведывательных, противолодочных, авиационных, транспортных и десантных возможностей», — подчеркнул Сивков.

На сегодняшний день Минобороны РФ не анонсировало точных сроков начала строительства крупнотоннажных кораблей нового поколения. Однако, как ожидается, что в ближайшие годы в состав ВМФ войдут два УДК и один авианосец. В «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) неоднократно говорили о готовности запустить производство кораблей различного класса для нужд ВМФ.

Макет эсминца проекта 23560 (шифр «Лидер»)

© Wikimedia Commons/Artem Tkachenko

9 декабря президент ОСК Алексей Рахманов сообщил о том, что судостроительные предприятия РФ могут реализовать «длинную серию кораблей дальней морской зоны», имея в виду проект эсминца «Лидер». По его словам, эскадренные миноносцы будут оснащены атомной силовой установкой.

Как полагает Дмитрий Корнев, заявление Рахманова свидетельствует о том, что военно-политическое руководство РФ приняло принципиальное решение о реализации проекта 23560. Строительство первых эскадренных миноносцев может начаться после 2020 года. Об этом в июне прошлого года говорил журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Производство эсминцев, как прогнозирует Корнев, может развернуться на нескольких верфях в разных частях страны, в том числе на новом заводе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край). Важным преимуществом «Лидера» станет атомная установка, которая позволит выполнять задачи в любом районе Мирового океана на протяжении нескольких месяцев, подчеркнул собеседник RT.