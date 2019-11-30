«Вобрал в себя новейшие достижения»: какими возможностями обладает ракетный корабль ВМФ «Каракурт»

В Санкт-Петербурге завершено строительство малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 (шифр «Каракурт») «Одинцово». Об этом сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота РФ. В 2020 году после окончания испытаний судно пополнит состав ВМФ. «Одинцово» станет первым МРК, оснащённым зенитным комплексом «Панцирь-М». В общей сложности Минобороны РФ будет передано 18 кораблей. Главным достоинством «Каракурта» является мощное вооружение. В арсенал судна проекта 22800 входят ракеты «Калибр», прошедшие успешное боевое крещение в Сирии. По мнению экспертов, строительство «Каракуртов» позволит увеличить ударные возможности ВМФ при небольших финансовых затратах.

Петербургское предприятие ОАО «Пелла» завершило строительство первого малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 (шифр «Каракурт») «Одинцово» с зенитным комплексом «Панцирь-М», сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота. В скором времени судно выйдет на заводские ходовые испытания. Экипаж корабля уже прошёл подготовку в Объединённом учебном центре ВМФ.

«Это первый корабль проекта 22800, оснащённый зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) «Панцирь-М». О подготовке корабля к испытаниям доложено Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, которое состоялось в Адмиралтействе», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Панцирь-М» — морская версия одноимённого зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК). Данное средство ПВО способно поражать все типы воздушных целей на дальности до 20 км и на высоте до 15 км. Разработчиком оружия является Конструкторское бюро приборостроения.

Вооружение «Панцирь-М» включает в себя восемь зенитных установок и две 30-мм шестиствольные автоматические пушки ГШ-6-30. Комплекс предназначен для самообороны кораблей различного водоизмещения от массированных налётов высокоточного оружия (противокорабельных ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов), атак самолётов и вертолётов.

«Сухопутный «Панцирь» прекрасно проявил себя в Сирии и снискал славу одного из лучших средств ПВО в мире. Морская версия получила все достоинства базового наземного образца. Воздушные цели на дальнем расстоянии «Панцирь» уничтожает с помощью ракетного вооружения, а на ближней дистанции работают артиллерийские установки», — пояснил RT основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Поражение «критически важных» объектов

В планах Главкомата ВМФ строительство 18 МРК проекта 28000 к 2026 году. В войсках «Каракурт» приходит на замену ракетным катерам проекта 12411 «Молния» и малым ракетным кораблям проекта 12341 «Овод».

На сегодняшний день в строю ВМФ уже два корабля проекта 28000 — «Мытищи» и «Советск». На заводских стапелях находятся ещё восемь: «Вихрь», «Циклон», «Аскольд», «Амур», «Туча», «Тайфун», «Ржев», «Удомля», ещё по четырём МРК подписаны контракты. Четыре «Каракурта» спущены на воду и в 2020 году будут переданы Военно-морскому флоту. Речь идёт о «Козельске», «Охотске», «Буре» и упоминавшемся ранее «Одинцове».

Первый малый ракетный корабль проекта 22800 «Одинцово», оснащенный комплексом «Панцирь-М»

© Минобороны России

Строительство кораблей ведётся на «Пелле», «Зеленодольском заводе имени А. М. Горького» (Татарстан), керченском судостроительном предприятии «Залив» (Крым). Также заказы на реализацию проекта 28000 получили «Амурский судостроительный завод» (Комсомольск-на-Амуре) и «Восточная верфь» (Владивосток).

Разработчиком «Каракурта» является ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург). Водоизмещение корабля составляет 860-900 т, длина — 67 м, ширина — 11 м, максимальная скорость — 30-35 узлов (55,5-64,8 км/ч), автономность — 12 суток, дальность плавания — 2500-2800 миль (4023-4506 км), экипаж — 39 человек.

На сайте разработчика говорится, что корабль проекта 22800 «вобрал в себя все новейшие достижения в области высокоточного оружия, средств самообороны, ПВО и военного кораблестроения». «Каракурт» способен выполнять разнообразные боевые задачи в ближней морской зоне.

Прежде всего функционал МРК сводится к поражению «критически важных» объектов в береговой зоне и уничтожению надводных сил противника, отмечают разработчики. Ударные миссии корабль проекта 28000 может выполнять в одиночку и в составе отрядов и группировок боевых судов ВМФ.

Высокую огневую мощь «Каракурта» обеспечивает ракетный комплекс «Калибр-НК», прошедший успешное боевое крещение в Сирии. Система позволяет поражать цели на дальности 2,6 тыс. км. Масса боевой части крылатой ракеты 3М-14 «Калибр» достигает 500 кг.

В январе 2019 года «Известия» со ссылкой на Главное командование ВМФ сообщила о том, что в будущем арсенал кораблей проекта 28000 пополнится «миниатюрной» модификацией гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». Перспективный боеприпас способен разгоняться до 9 Махов (более 9 тыс. км/ч) и уничтожать объекты на дальности 1 тыс. км.

Применение «Цирконов» наряду с «Калибрами» обеспечивается универсальным корабельным стрельбовым комплексом (УКСК), который устанавливается на новые и модернизированные корабли ВМФ. Также данная пусковая установка может вести огонь зенитными ракетами, если на судне установлен комплекс ПВО 3К96-2 «Полимент-Редут».

Как отмечают в Минобороны РФ, «Каракурт» оснащён современными средствами управления, связи, навигации, радиоэлектронной борьбы, радиотехническим и противодиверсионным вооружением. Мониторинг окружающей обстановки экипаж корабля проекта 28000 осуществляет благодаря многофункциональному комплексу «Минерал-М», включающему активную и пассивную радиолокационные станции загоризонтной дальности.

Кроме того, «Каракурт» оснащён 76-мм универсальной артиллерийской установкой К-176МА и тактическим разведывательным беспилотником «Орлан-10», который способен находиться в воздухе до 14 часов и передавать данные на высоте до 5 тыс. м.

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Советск» на главном военно-морском параде

РИА Новости

© Алексей Даничев

Москва ожидает, что «Каракурты» с ЗРАК «Панцирь-М» будут пользоваться популярностью на зарубежном рынке. В конце марта макет корабля был представлен на международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019, которая прошла на острове Лангкави в Малайзии.

В июле пресс-служба «Зеленодольского судостроительного завода имени А. М. Горького» сообщила о том, что проектом 28000 заинтересовались покупатели из Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Таиланда и Вьетнама.

Грозный «Каракурт»

Опрошенные RT эксперты считают, что «Каракурты» заметно превосходят своих предшественников по мореходности и качеству бортового вооружения. Также, по их мнению, «Каракурты» смотрятся «солиднее» современных ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны проекта 21631 «Буян-М», которые приняли участие в сирийской операции.

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В разговоре с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что МРК проекта 28000 смогут эффективно выполнять боевые миссии, в том числе у берегов Сирии. Комплекс ударного вооружения позволяет «Каракурту» поражать фрегаты и эсминцы. По его мнению, данные корабли будут незаменимы для охраны территориальных вод РФ.

«Безусловно, «Каракурт» — один из лучших кораблей в своём классе. Единственным ощутимым недостатком этого МРК я бы назвал отсутствие противолодочного вооружения. Однако сейчас в составе ВМФ всего лишь два таких корабля. По результатам эксплуатации, как я думаю, будет сделан вывод о необходимости дооснащения кораблей проекта 28000 малогабаритным противолодочным комплексом. Существенных технических препятствий для этого нет», — сказал Прохватилов.

В свою очередь, Дмитрий Корнев обратил внимание на невысокую стоимость производства «Каракурта». Он назвал корабль проекта 28000 недорогой ударной платформой, способной выполнять функции сдерживания западных Военно-морских сил.

По словам собеседника RT, при весьма скромных габаритах и небольшом водоизмещении достоинство «Каракурта» заключено в том, что он является носителем «Калибров», а через некоторое время в его арсенал войдут облегчённые гиперзвуковые «Цирконы», неуязвимые для средств ПВО.

«Также не стоит забывать, что «Каракурт» — это корабль класса «река — море». В этом заключается его дополнительное преимущество, так как он способен перемещаться по внутренним артериям России и наносить удары оттуда. Строительство таких МРК позволяет наращивать ударную мощь ВМФ при относительно небольших бюджетных расходах», — подчеркнул Корнев.