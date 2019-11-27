«Развитие ВМФ — в числе приоритетов»: на что способны новейшие российские корабли ледового класса и неатомные субмарины

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге началось строительство многофункционального боевого корабля ледового класса проекта 23550 «Николай Зубов». В церемонии закладки принял участие президент России Владимир Путин. По словам главы государства, дальнейшее развитие Военно-морского флота было и остаётся в числе основных приоритетов. В настоящее время на «Адмиралтейских верфях» строятся ледоколы, обладающие боевым потенциалом, а также вооружённые «Калибрами» дизель-электрические подлодки. Как полагают эксперты, продукция петербургского предприятия усилит позиции ВМФ в Арктике и на Дальнем Востоке.

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии закладки многофункционального боевого корабля ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550 на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург). Передача судна Военно-морскому флоту запланирована на ноябрь 2024 года.

«Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остаётся в числе наших основных приоритетов. Всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, чёткую слаженную работу трудовых коллективов как «Адмиралтейских верфей», так и других наших судостроительных предприятий», — сказал Путин на церемонии закладки «Николая Зубова».

Президента на «Адмиралтейских верфях» сопровождали гендиректор предприятия Александр Бузаков, вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

«Без боевых кораблей не обойтись»

Во время посещения «Адмиралтейских верфей» президент России осмотрел головной корабль проекта 23550 «Иван Папанин», который был спущен на воду 25 октября. Его передача флоту запланирована на 2023 год. «Николай Зубов» — второй боевой ледокол этой серии.

Корабль проекта 23550 объединяет в себе функции ледокола, патрульного судна и буксира. По информации Минобороны, данный тип морской техники предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке. Судно было разработано специалистами АО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закладки корабля ледового класса «Николай Зубов»

© Сергей Гунеев/РИА Новости

«Этот корабль может выполнять задачи в составе отрядов и группировок ВМФ России, также одиночно. Способность преодолевать лёд толщиной свыше 1,5 метра позволит эффективно использовать корабль в сложной ледовой обстановке арктической зоны», — пояснил в октябре начальник технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич.

Водоизмещение корабля проекта 23550 — около 9 тыс. т, длина — свыше 100 м, ширина — около 20 м, осадка — 6 м, автономность плавания — 60—70 суток, полная скорость хода — около 18 узлов (33,3 км/ч), экономичная — 10 узлов (18,5 км/ч).

В штатное вооружение корабля проекта 23550 входят 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка АК-176М, турельная зенитная ракетная установка «Гибка», переносные комплексы «Игла», вертолёт Ка-27, БПЛА, два скоростных десантно-штурмовых катера типа «Раптор», один катер на воздушной подушке проекта 23321 «Манул». Также при необходимости судно может быть оснащено ракетным комплексом «Калибр».

Во время посещения «Адмиралтейских верфей» Владимир Путин осмотрел также самый мощный (25 МВт) и крупный в мире дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» (проект 22600). Водоизмещение корабля составляет 22 тыс. т, его длина — 142 м, ширина — 29 м, скорость — 17 узлов (31,4 км/ч).

Несмотря на пожар, произошедший в ноябре 2018 года, «Виктор Черномырдин» в ближайшее время будет передан заказчику — ФГУТ «Росморпорт». В октябре в Балтийском море корабль успешно прошёл ходовые испытания. Впереди у ледокола проверка систем, узлов и агрегатов в условиях Арктики. Она запланирована на март — апрель 2020 года, когда лёд в Заполярье достигает необходимой толщины и прочности.

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что Россия планомерно усиливает ледокольную группировку, в том числе её боевой компонент. По его мнению, судна, приспособленные к выполнению задач в Арктике, необходимы для доставки грузов по Северному морскому пути (СМП) и охране этой стратегически важной транспортной артерии.

«Северный морской путь превращается в важнейшую магистраль, которая приобретает глобальное значение. Это самый короткий путь из Китая в Европу, и потому он имеет огромное экономическое и оборонное значение. Конечно, сейчас рано говорить о СМП как об интенсивном международном маршруте, но в будущем, по мере глобального потепления, его потенциал будет непременно реализован», — отметил Сивков.

Эксперт обратил внимание, что в последние годы Россия регулярно получает угрозы и претензии со стороны Соединённых Штатов относительно прав на эксплуатацию Северного морского пути. Сивков полагает, что Вашингтон стремится помешать реализации потенциала СМП и сорвать планы Москвы по освоению богатейших природных ресурсов Арктики.

«В США прекрасно понимают, какое стратегическое значение приобретёт Арктика уже не в столь отдалённом будущем. Поэтому Россия заблаговременно наращивает экономические и военные возможности в этом регионе. Естественно, что без новых ледоколов и боевых кораблей ледового класса нашей стране не обойтись», — пояснил Сивков.

«Ощутимое улучшение позиций России»

Также на «Адмиралтейских верфях» Путину продемонстрировали дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 («Варшавянка») «Петропавловск-Камчатский». 25 ноября над первой субмариной был поднят Андреевский флаг. В ближайшее время подводный корабль поступит на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ).

В общей сложности на Дальний Восток будут отправлены шесть «Варшавянок». Сейчас в процессе строительства находятся «Волхов», «Магадан», «Уфа», «Можайск». Ожидается закладка шестой подлодки, соответствующий контракт уже подписан. С 2010 по 2016 год полдюжины субмарин получил Черноморский флот.

Церемония передачи дизель-электрической подлодки «Петропавловск-Камчатский» ВМФ России

© Алексей Даничев/РИА Новости

Водоизмещение «Варшавянки» составляет 2,3 тыс. т, глубина погружения — 300 м, автономность — 45 суток, максимальная скорость — 20 узлов (37 км/ч). Проект 636.3 разработан в стенах ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург). Главными достоинствами подлодок проекта 636.3 являются малая шумность и наличие мощного ударного вооружения в виде комплекса «Калибр».

По данным Минобороны РФ, подлодки, которые строятся для ТОФ, будут несколько превосходить образцы, поставленные для ЧФ. Например, «Адмиралтейские верфи» установят на них новые гидроакустические пластины, что позволит «полностью скрыть подводные лодки от радаров».

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«Разработчикам удалось приблизить шумность к фоновым значениям моря. За счёт особой конструкции гидроакустические пластины эффективно поглощают шум различных частот и на различной глубине, тем самым затрудняя обнаружение подлодки», — говорится в материалах Минобороны РФ, посвящённых проекту 636.3.

Константин Сивков считает, что на службе ТОФ «Варшавянки» будут обеспечивать выход российских стратегических крейсеров в Мировой океан, а также прикрывать военно-морские базы Дальнего Востока.

«У лодок проекта 636.3 достойные противолодочные возможности. Они позволят держать на почтительном расстоянии зарубежные ВМС, которые пытаются отследить передвижение российских морских стратегических сил. Кроме того, дизель-электрические субмарины ТОФ наверняка не дадут потенциальному противнику подойти близко к нашему побережью. Ведь «Калибры» могут наносить удары не только по наземным целям», — сказал Сивков.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, «Варшавянки» способны выполнять широкий спектр боевых задач и «держать недругов» в напряжении. Он назвал подлодки 636.3 недорогими и «достаточно эффективными» морскими платформами.