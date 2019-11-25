Подлодку «Петропавловск-Камчатский» передали ВМФ России
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- РИА Новости
Как отметили в пресс-службе завода «Адмиралтейские верфи» строительство подлодки «Петропавловск-Камчатский» стало значимым событием в реализации долгосрочного плана Министерства обороны по оснащению Военно-морского флота подводными лодками новых поколений и выполнению государственной программы военного кораблестроения.
В торжественном мероприятии принял участие начальник Главного штаба, первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Андрей Воложинский.
«Неуклонно выполняется кораблестроительная программа. Это первая ласточка, которая пойдёт на Дальний Восток. Уверен, что будущее у корабля славное», — отметил он.
Ранее ФАН сообщало, что атомная подводная лодка Тихоокеанского флота «Кузбасс» провела учения у берегов Камчатки.