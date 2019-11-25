«Фактически это новый самолёт»: каким будет модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М

К концу 2021 года Минобороны России получит первый построенный с нуля стратегический ракетоносец серии Ту-160М. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов. Внешне новый самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, однако его оснастят новыми видами вооружения, бортовым оборудованием и модернизированными двигателями. Эксперты отмечают, что Ту-160М по своим характеристикам будет значительно превосходить все западные аналоги.

Министерство обороны России получит первый построенный с нуля глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М уже в 2021 году. Об этом Интерфаксу сообщил гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.

«Уже приступили к строительству партии Ту-160М для Министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», — заявил Конюхов.

Как ранее отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже идёт строительство первой партии самолётов по контракту с Минобороны, а выкатка первого Ту-160М ожидается в конце 2020 года. Параллельно с этим ведётся глубокая модернизация уже стоящих на вооружении Ту-160.

В январе 2019-го министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Казани рассказал, что на Ту-160М, помимо новейшего оборудования и вооружения, будут установлены двигатели НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта ракетоносцев.

«Он будет оснащён новейшим бортовым комплексом обороны, современной надёжной системой связи с усиленной помехозащищённостью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения», — заявил Шойгу.

Новое оборудование и вооружение

25 января 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода в присутствии президента России Владимира Путина состоялся первый демонстрационный полёт Ту-160М, построенного в рамках возобновления производства этих самолётов. Ранее машины, собранные с нуля, обозначали как Ту-160М2, чтобы отличать их от уже существующих ракетоносцев, прошедших заводскую модернизацию.

«Это серьёзный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Это очень знаковая вещь», — отметил президент России в ходе своего визита.

Тогда же Минобороны России заключило с ПАО «Туполев» контракт на поставку новых самолётов Ту-160М, предусматривающий строительство десяти стратегических бомбардировщиков, на сумму 160 млрд рублей.

Решение о возобновлении производства самолёта Ту-160 было принято Минобороны в 2015 году. Согласно планам ведомства, к 2023 году ВКС России должны получить 50 модернизированных Ту-160.

Модернизация самолётов дальней авиации ВКС России, включая Ту-160М, осуществляется «под применение новой крылатой ракеты Х-101». Об этом в ноябре 2017 года говорил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Главное преимущество этой ракеты — малая заметность для систем обнаружения, которая достигается за счёт специальной аэродинамической конструкции и использования радиопоглощающих материалов.

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Ракета производится в двух вариантах: Х-101 имеет боеприпас с обычной боевой частью мощностью около 400 кг в тротиловом эквиваленте, а Х-102 оснащена термоядерной поражающей частью с боеголовкой мощностью от 250 килотонн до 1 мегатонны.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что одним из самых значимых достоинств новых Ту-160М станут обновлённые двигатели НК-32.

«В новой модели двигатели изменятся, они будут экономичнее и мощнее, что позволит иметь большую дальность полёта и развивать большую скорость. Думаю, что новый самолёт приспособят к тому, чтобы он был вооружён гиперзвуковым ракетами. Если это произойдёт, то это будет уникальная машина, которая с огромной скоростью сможет доставить новое оружие в любую точку, где нет систем ПВО, и оттуда производить пуски новейших ракет, что на сто процентов гарантирует подавление и уничтожение военных либо промышленных объектов, представляющих угрозу для РФ. Считаю, что для России это прорыв», — отметил эксперт.

Сергей Шойгу осматривает бомбардировщик Ту-160М на Казанском авиационном заводе

© Пресс-служба Минобороны России

Собеседник RT также отметил важность наличия на вооружении бомбардировщика двух крылатых ракет, которые отличаются большой дальностью.

«Более того, крылатые ракеты находятся внутри самолёта, не подвешиваются к нему, что улучшает аэродинамические характеристики. Радиолокационные характеристики тоже позитивны, несмотря на огромные размеры, поскольку у самолёта есть возможность сокращения своей радиолокационной невидимости за счёт особых систем радиоэлектронной борьбы», — пояснил военный эксперт.

По его словам, Россия, используя проверенную конструкцию планёра Ту-160, фактически строит новый самолёт.

«С точки зрения конструкторских идей — это бомбардировщик, проверенный временем, но фактически это будет новый самолёт с абсолютно новыми возможностями и значительно улучшенными характеристиками, которые востребованы не только сегодня, но и завтра», — подчеркнул Кнутов.

Советский уникум

Основой для новых самолётов стала легендарная платформа Ту-160, прозванная «Белым лебедем». Это сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его главной задачей является поражение особо важных целей в глубоком тылу вероятного противника или в удалённых районах боевых действий.

Сконструированный с применением технических решений, использованных в бомбардировщике Ту-22М и пассажирском Ту-144, Ту-160 представляет собой тяжёлый моноплан с крылом большого удлинения и четырьмя реактивными двигателями. Револьверные пусковые установки позволяют самолёту нести до 12 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе с ядерным боеприпасом.

Размах крыла в разных позициях стреловидности составляет от 35,6 до 55,7 м. Уникальная конструкция крыла даёт самолёту возможность преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2200 км/ч. Самолёт может выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать её в течение 45 минут. Экипаж Ту-160 — четыре человека, боевая нагрузка — 40—45 т, дальность полёта — 13,5 тыс. км.

Разработка стратегического бомбардировщика началась в ОКБ Туполева в 1975 году в ответ на появление у США межконтинентального сверхзвукового самолёта с изменяемой стреловидностью крыла Rockwell B-1 Lancer. Первый полёт состоялся в 1981-м, а с 1987 года Ту-160 начали поступать в войска.

Несмотря на то что Ту-160 был разработан более 40 лет назад, он до сих пор опережает по своим характеристикам зарубежные аналоги. В августе этого года американское военно-политическое издание The National Interest составило своеобразный рейтинг «лучших из лучших» российских военных самолётов, где особое внимание уделялось ракетоносцам Ту-160, в классификации НАТО получившим название Blackjack.

«Ту-160 способен развивать невероятную для стратегического бомбардировщика скорость — до 2220 км/ч, значительно превосходя в этом плане американские самолёты того же класса вроде B1-B Lancer (1448 км/ч) и B-52 (1000 км/ч). Blackjack отличается внушительным боевым радиусом в 7300 км... Ту-160 может оснащаться как ядерным, так и обычным вооружением. С него осуществим запуск ракеты Х-55МС с турбореактивным двигателем, ядерным боезарядом мощностью 200 килотонн и невероятной дальностью действия — 3 тыс. км», — отмечали американские эксперты.

Ту-160 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»

© Евгений Одиноков/РИА Новости

Элемент ядерной триады

Советская платформа Ту-160 до сих пор значительно опережает западные аналоги, напомнил в разговоре с RT Юрий Кнутов. После того как в Великобритании с вооружения были сняты самолёты Avro Vulcan, Россия и США остаются главными эксплуататорами стратегических бомбардировщиков.

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«У Великобритании нет подобных бомбардировщиков, у США есть B-1B, который уступает Ту-160 настолько сильно, что даже сравнивать нет смысла. Естественно, внешний вид этого самолёта и задачи, которые на него возлагаются, аналогичные, но даже сейчас старый вариант Ту-160 превосходит аналогичный американский, причём очень серьёзно, а новая версия будет несопоставима по своим характеристикам», — рассказал эксперт.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что самолёты Ту-160М станут важным элементом ядерной триады России.

«Дальняя стратегическая авиация является одним из трёх компонентов ядерной триады, потому что каждый из этих элементов дополняет друг друга. Наземные ракеты дополняют воздушные, которые, в свою очередь, дополняют морские. В случае войны один из этих элементов может выйти из строя, поэтому второй и третий компоненты должны его компенсировать. Все три компонента являются важными и решающими, особенно сегодня, когда применяется политика сдерживания возможного серьёзного агрессора», — пояснил он.

По словам Литовкина, модернизация уже существующих Ту-160 до модели «М», проводимая помимо строительства новых самолётов, существенно продлит срок их службы.