«Межконтинентальный бомбардировщик»: какие задачи будет выполнять самолёт Ту-22М3М

Модернизированный сверхзвуковой дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22М3М получил новейшее радиоэлектронное оборудование и штангу топливозаправки. Об этом сообщает его разработчик ПАО «Туполев». Машина проходит лётные испытания, её поставки в войска начнутся в 2021 году. Модернизация Ту-22М3М позволит увеличить радиус боевого применения машины и использовать современные управляемые боеприпасы, включая комплекс «Кинжал». Как отмечают эксперты, обновлённый бомбардировщик усилит воздушный компонент ядерной триады РФ.

Радиоэлектронное оборудование модернизированного сверхзвукового дальнего бомбардировщика Ту-22М3М будет обновлено на 80%. Кроме того, машина получила штангу топливозаправки. Об этом сообщили телеканалу «Звезда» сотрудники ПАО «Туполев» — разработчика самолёта.

В настоящее время Ту-22М3М проходит лётные испытания на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова (КАЗ). Свой первый полёт обновлённый бомбардировщик совершил 28 декабря 2018 года. Машина поднялась на высоту 1500 м. С весны бомбардировщик совершает полёты на высоте 9000 м.

Главная цель лётных испытаний — проверка надёжности всех бортовых систем и агрегатов. В августе прошлого года президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что Ту-22М3М начнут поступать в войска в 2021 году. Модернизации подвергнутся 30 машин, стоящих на вооружении Воздушно-космических сил.

«Межконтинентальный бомбардировщик»

Ту-22М3М — глубоко модернизированная версия советского самолёта Ту-22М3, созданного в конце 1970-х годов. Машина была разработана для нанесения ударов в глубине обороны противника и поражения крупных морских целей. Боевое крещение бомбардировщик получил в афганской кампании в 1979—1989 годах. Вооружённые силы РФ применяли этот самолёт в ходе южноосетинского конфликта в августе 2008-го и в сирийской операции с осени 2015-го.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил в беседе с RT, что «Ту-22М3 является многоцелевой платформой для поражения скопления бронетехники, стратегических объектов, командных пунктов противника и авианосцев».

«Это очень грозное оружие из-за универсальности и большой полезной нагрузки (до 24 т). Он позволяет России решать множество боевых задач как на суше, так и на море», — пояснил эксперт.

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Машину относят к классу дальней авиации, однако по показателю боевого радиуса она уступает стратегическим ракетоносцам Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь», которые способны преодолевать до 10 000 км.

«Ту-22М3 ещё называют «младшим братом» наших легендарных стратегов. Максимальная дальность применения машины составляет около 6000—7000 км. Однако модернизация бомбардировщика позволит увеличить боевой радиус и повысить боевые возможности в целом», — сказал Кнутов.

В частности, эксперт обратил внимание, что «установку штанги топливозаправки на Ту-22М3М можно назвать революционным решением».

«Дозаправка в воздухе — это достаточно сложный в техническом отношении процесс. Тем не менее он регулярно отрабатывается и является одним из ключевых элементов подготовки лётчиков. Штанга топливозаправки превратила Ту-22М3М в межконтинентальный бомбардировщик, в дополнительную платформу для применения высокоточного оружия с обычными и ядерными боевыми частями», — заявил Кнутов.

В комментарии «Звезде» лётчик-испытатель «Туполева» сообщил, что оборудование для дозаправки позволяет самолёту находиться в воздухе более пяти часов.

Ту-22М3 лишился штанги после заключения Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений между СССР и США в 1979 году (ОСВ-2). Данное соглашение потеряло силу в 1991 году после заключения Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

Дозаправка самолёта в воздухе

© Министерство обороны РФ

С февраля 2011 года Москва и Вашингтон придерживаются условий СНВ-3. В декабре 2018 года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев подчеркнул, что модернизация Ту-22М3 не нарушает действующего договора о сокращении наступательных вооружений.

Кнутов подчеркнул, что в 1970-е годы «американцы были серьёзно обеспокоены тем, что на советских бомбардировщиках семейства Ту-22 были установлены штанги топливозаправки».

«СССР пошёл на уступки Вашингтону, но, вернув оборудование для дозаправки на Ту-22М3, наша страна ничего не нарушает. Решение об установке штанги — способ отрезвить США, которые взяли курс на выход из договоров о контроле ядерных арсеналов. Не сомневаюсь, что сейчас американцы будут вновь волноваться», — отметил Кнутов.

«Расширение боевого потенциала»

Модернизация Ту-22М3М предусматривает проведение капитально-восстановительного ремонта, в ходе которого работники КАЗ снимают двигатели, оборудование, демонтируют проводку. Затем проводятся мероприятия по укреплению планера самолёта, устанавливаются новые агрегаты и аппаратура. По факту заводской цех покидает практически новая машина.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что модернизация Ту-22М3М обусловлена множеством факторов, в частности экономических. Стоимость авиатехники нового поколения и средств поражения в мире значительно возросла. По этой причине ведущие державы активно модернизируют уже стоящие на вооружении машины.

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Корнев считает, что «новый самолёт — это всегда очень дорогое удовольствие с негарантированным положительным результатом».

«Не совсем удачный опыт США — яркое тому подтверждение, например разработка истребителей F-35. Поэтому решение о модернизации парка Ту-22М3М можно назвать рациональным. Бомбардировщик зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Капитально-восстановительный ремонт позволит продлить ресурс планера, а установка новой аппаратуры — обеспечить применение новейшего оружия», — пояснил эксперт.

По словам Корнева, недостатком советского Ту-22М3 был достаточно «скромный» арсенал: различные типы авиационных бомб, аэробаллистические ракеты X-15, сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты X-22 и X-32. Он полагает, что модернизированный самолёт сможет применять почти все типы современных управляемых боеприпасов, включая новые корректируемые бомбы, сверхдальние ракеты X-101/102 и гиперзвуковой комплекс X-47М2 «Кинжал».

В материалах ПАО «Туполев» говорится, что Ту-22М3М оснащён современным комплексом цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) на отечественной элементной базе. Он позволяет автоматизировать управление самолётом, упростить процесс навигации и применения оружия.

В частности, бомбардировщик оборудован новыми средствами защиты от ракет, информационно-управляющей системой, прицельно-навигационным комплексом СВП-24, комплексом радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станцией. Кроме того, на самолёте установлены усовершенствованные двухконтурные двигатели НК-25.

«Замена 80% БРЭО позволила повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолётом, упростить его техническое обслуживание и предполётную подготовку... Результатом проведённых работ стало значительное расширение боевого потенциала авиационного комплекса», — сообщается на сайте ПАО «Туполев».

Бомбардировщик Ту-22М3 наносит удар по объектам террористов в провинции Дейр эз-Зор в Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Экипаж Ту-22М3М остался прежним. Машиной управляют четыре человека: командир корабля, второй пилот, штурман-навигатор и штурман-оператор, который осуществляет пуски бомб и ракет. Однако пилотирование бомбардировщика, как утверждает разработчик, стало более удобным и простым.

Важной особенностью самолёта является унификация БРЭО с Ту-160. На обеих машинах установлены практически одни и те же системы, что позволяет сэкономить средства на модернизацию. Кроме того, экипаж Ту-22М3М сможет управлять «Белым лебедем» — и наоборот.

Корнев отметил, что внешне Ту-22М3М ничем не отличается от предшественника, небольшие изменения были внесены только в конструкцию носового обтекателя. Однако, как отметил эксперт, модернизированный бомбардировщик значительно превосходит советскую машину по боевым и эксплуатационным характеристикам.

«Внешность, как говорится, обманчива. К тому же альтернативы Ту-22М3М нет. Он занимает уникальную нишу между стратегической и оперативно-тактической авиацией. А после модернизации самолёт сможет выполнять задачи стратегов, усилив потенциал воздушного компонента ядерной триады России», — сказал Корнев.

Юрий Кнутов, в свою очередь, отмечает, что в ближайшие годы будет расширена география применения Ту-22М3М благодаря программе Минобороны по совершенствованию аэродромов и военных баз. Так, в ноябре 2018 года военные инженеры завершили строительство новой взлётно-посадочной полосы длиной 3450 м на аэродромном комплексе Бельбек в Крыму.